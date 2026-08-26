اعتزال المطربة السعودية داليا مبارك

أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، قرارها اعتزال العمل الفني بشكل رسمي، مؤكدة أن آخر مشاركة لها ستكون مع أبنائها ضمن برنامج «The Voice Kids»، على أن تبتعد بعدها نهائيًا عن الساحة الفنية.

وجاء في منشورها: «أعلن اعتزالي الفن، وآخر أعمالي هتبقى مع ولادي من The Voice Kids، الفن أخذ مني كثيرًا، ومن روحي وصحتي وإنسانيتي، وآسفة لكن من آمن بي، بس أنا مش قادرة أعطي أكثر من كده».

بوست داليا مبارك

داليا مبارك مطربة سعودية، اشتهرت في الخليج العربي في الآونة الأخيرة، حيث اقتحمت عالم الشهرة وظهرت لجمهورها في العام 2014 عندما أطلقت أول أغانيها «قلبت الطاولة»، وحققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

برزت موهبة الغناء لديها في عمرٍ مبكر، وكان ذلك بتشجيع من والدها، وكان لها مشاركات مستمرة أثناء مراحل الدراسة وفي الحفلات العائلية، وشاركت في عدة أوبريتات منها «سند الخير» وهي في الرابعة عشرة من العمر، حيث لمعت فكرة الغناء في مخيلتها، واستطاعت الترشح لأن تكون ضمن المواهب المشاركة في أول مواسم برنامج اكتشاف المواهب آرابز جوت تالنت، لكن وفاة والدها لاحقاً، حرمها من الذهاب إلى بيروت، فقررت بعد سنوات أن تتعلم أصول الموسيقى في أحد المعاهد المتخصصة في إمارة دبي.

شهرتها

في العام 2014، أطلقت داليا عبر موقع يوتيوب أغنية «قلبت الطاولة» من ألحان فايز السعيد، التي حققت نسبة استماع وصلت لثمانية ملايين مرة، ونجاح هذه الاغنية قادها لتقديم عدة أغاني منفردة منها: «في نظرة عيونك»، «مع خالص الأشواق»، «عرين العشق»، «تاج الفخر»، «قدر قدر»، دمعة غلا، «فارق عن الناس»، و«بيني بينك». في العام 2016، تعاقدت داليا مع شركة روتانا التي أنتجت لها أول ألبوماتها بعنوان «من الآخر»، والذي حقق نجاح على مستوى الخليج العربي.

اليوم السابع