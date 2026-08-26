نجوم خطفوا الأنظار في شخصية الطيار قبل أحمد حاتم في فيلم ريد فلاج

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال تجربة جديدة يقدم خلالها الفنان أحمد حاتم شخصية الطيار، من خلال فيلمه الجديد “ريد فلاج”، المقرر طرحه يوم 9 سبتمبر المقبل ويشاركه البطولة الفنانة جميلة عوض، حيث يجسد شخصية رجل متزوج، في إطار درامي يتناول العلاقات العاطفية وما يرتبط بها من مشاعر الغيرة والشك وسوء الفهم والثقة بين الأزواج.

ولا تعد شخصية الطيار جديدة على الشاشة المصرية، إذ سبق أن قدمها عدد كبير من النجوم في السينما والدراما، وظهرت في سياقات وشخصيات مختلفة، تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا والأعمال ذات الطابع الوطني والدرامي، لتظل المهنة واحدة من الشخصيات التي جذبت صناع الفن على مدار سنوات طويلة.

طلعت زكريا.. الطيار الذي تحول إلى “كوميكس”

من أبرز النجوم الذين قدموا شخصية الطيار الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي ظهر في فيلم “هو في إيه” بشخصية طيار عصبي، وقدم من خلالها واحداً من مشاهده اللافتة التي ارتبط بها الجمهور.

وحقق المشهد حضوراً كبيراً حتى أصبح مادة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع جملته الشهيرة: “مش عارف ليه قلبي مقبوض”، التي تحولت إلى واحدة من الإفيهات المرتبطة بالفيلم وتداولها الجمهور على نطاق واسع.

ماجد المصري في مسلسل في ال لا لا لاند لاند

كما قدم الفنان ماجد المصري شخصية الطيار ضمن أحداث مسلسل “في اللالا لاند”، من خلال شخصية “كابتن ماجد”، في عمل كوميدي اعتمد على مجموعة من الشخصيات والمواقف الطريفة التي جمعت أبطال المسلسل.

ممدوح عبد العليم.. شخصيات الطيار في السينما

وظهر الفنان الراحل ممدوح عبد العليم في شخصية الطيار من خلال فيلم “المشاغبات والكابتن”، حيث قدم الدور في إطار مختلف عن النماذج الكوميدية التي ظهرت بها المهنة في عدد من الأعمال الأخرى.

محمود ياسين وعمر الشريف في أدوار الطيار

كما ارتبطت شخصية الطيار بعدد من النجوم الكبار في السينما المصرية، من بينهم الفنان الراحل محمود ياسين، الذي قدم دور الطيار في فيلم “الطيارة المفقودة”.

وقدم الفنان الراحل عمر الشريف شخصية الطيار في فيلم “حبي الوحيد”، بينما ظهر الفنان محمود عبد العزيز في شخصية طيار من خلال فيلم “حتى آخر العمر”، ليقدم كل منهما الشخصية ضمن سياق درامي مختلف.

أحمد زكي ورشدي أباظة ويوسف شعبان

ولم تقتصر قائمة النجوم الذين قدموا شخصية الطيار على هذه الأسماء، حيث ظهر الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم “الرجل الثالث” بشخصية الطيار، كما قدم النجم الراحل رشدي أباظة الدور في فيلم “المراهقات”.

كذلك قدم الفنان يوسف شعبان شخصية الطيار في فيلم “القطار”، ضمن مجموعة من الأعمال التي استعانت بهذه الشخصية لتكون جزءاً من الأحداث الرئيسية أو المحورية.

أكرم حسني أحدث من قدم الشخصية

وفي الدراما التلفزيونية، قدم الفنان أكرم حسني شخصية الطيار من خلال مسلسل “الكابتن”، الذي ظهر خلاله في إطار كوميدي، لتصبح الشخصية واحدة من الأدوار اللافتة في مسيرته الفنية.

اليوم السابع