أفلام عادل إمام الكلاسيكية تعود فى نسخ جديدة برعاية محمد ورامي إمام

تظل أفلام الزعيم عادل إمام واحدة من أبرز مصادر الإلهام لصناع السينما، لما تحمله من أفكار وقضايا وشخصيات أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور العربي، وهو ما يجعل أعماله حاضرة باستمرار، سواء من خلال الاقتباس من بعض أفكارها أو إعادة تقديمها برؤية مختلفة تتناسب مع تطورات العصر وذوق الجمهور الجديد.

لكن اللافت حاليًا أن اثنين من أبرز أفلام عادل إمام الجماهيرية يستعدان للعودة إلى الشاشة من جديد، ولكن هذه المرة من خلال نجليه محمد إمام ورامي إمام في تجربة تحمل قدرًا كبيرًا من الخصوصية، إذ يعيد الابنان تقديم أعمال ارتبطت باسم والدهما، مع الاعتماد على معالجات عصرية وروح جديدة تناسب الجيل الحالي.

محمد إمام يعيد تقديم شمس الزناتي تحت عنوان أيام الشقاوة

يواصل الفنان محمد إمام حاليًا تصوير فيلمه الجديد “شمس الزناتي -أيام الشقاوة” الذي يأتي كإعادة تقديم لعالم فيلم والده الشهير “شمس الزناتي” الذي تم عرضه عام 1991، ولكن من خلال معالجة مختلفة تعيد الجمهور إلى بدايات الحكاية، وتدور أحداث الفيلم حول المرحلة التي سبقت تكوين فرقة شمس الزناتي، ليتعرف الجمهور على الظروف والتفاصيل التي أدت إلى تجمع أفراد الفرقة وتكوينها

ويشهد فيلم “شمس الزناتي – أيام الشقاوة” تجسيد محمد إمام شخصية “شمس الزناتي” التي قدمها والده ، بينما يقدم محمد ثروت “جعيدي” بدلًا من الراحل إبراهيم نصر، وأحمد عبد الحميد “سيد سبرتو” بدلًا من الراحل مصطفى متولي، وخالد أنور “سلامة الطفشان” بدلًا من الراحل محمود الجندي، فيما يجسد أحمد ماجد “سامبو” التي قدمها الراحل علي عبد الرحيم، ويقدم أحمد الرافعي “عبده قرانص” التي جسدها أحمد ماهر.

يضم الفيلم مجموعة من الشخصيات الجديدة التي لم تظهر في النسخة الأصلية أبرزهم باسم سمرة، ياسمين رئيس، إنجي كيوان، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني، محمد لطفي وعلاء مرسي. وفي المقابل، يغيب عن النسخة الجديدة عدد من شخصيات الجزء الأول، من بينهم “حنة” التي قدمتها سوسن بدر، و”الشيخ عتمان” الذي جسده رشدي المهدي، إلى جانب “المارشال برعي” الذي قدمه محمود حميدة.

رامي إمام يعيد البحث عن فضيحة بمعالجة عصرية

وفي تجربة أخرى، يستعد المخرج رامي إمام لإعادة تقديم فيلم والده “البحث عن فضيحة” ولكن برؤية جديدة ومعالجة عصرية تبتعد عن مجرد تكرار النسخة الأصلية، واختار رامي إمام النجمين هشام ماجد وهنا الزاهد لبطولة النسخة الجديدة، فيما يجري حاليًا العمل على كتابة السيناريو وتطوير تفاصيله، للوصول إلى الشكل الأنسب للفيلم قبل بدء التحضيرات الفعلية للتصوير.

ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات بشكل أكبر خلال العام المقبل سواء باختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة والعمل على الشخصيات، خاصة أن فريق العمل لا يزال في مرحلة تطوير السيناريو، في محاولة لإعادة تقديم أجواء الفيلم الشهير بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الحالي والتغيرات التي طرأت على المجتمع وصناعة السينما.

قصة فيلم البحث عن فضيحة

فيلم البحث عن فضيحة تم عرضه عام 1973 وقام ببطولته عادل إمام وميرفت أمين وسمير صبري ويوسف وهبي وميمي شكيب، ودارت أحداثه حول شاب ريفي ساذج ينتقل إلى القاهرة لاستلام وظيفته الجديدة، ويتسعين بزميله سامي الخبير بالعلاقات النسائية من أجل مساعدته فى الزواج من فتاة جميلة وقع في حبها من النظرة الأولى لتتوالى المفارقات.

اليوم السابع