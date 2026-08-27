شريف منير في بودكاست الشغلانة: مخرج الإعلانات ربع مخه لازم يكون تسويقي

تحدث المخرج شريف منير، عن الفرق بين الإخراج التليفزيوني والمسرحي والدرامي، وبين مخرج الإعلانات، خلال حلول ضيفاً في الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة الذي يقدمه الناقد الفني آسر أحمد ويعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر منصات اليوم السابع المختلفة ويتناول من خلاله كواليس صناعة السينما والدراما.

وقال المخرج شريف منير في حديثه :”اخراج الفيلم او المسلسل هو عمل فني يحكي قصة ما، فإذن القصة هي البطل، حدوتة يتم سردها بشكل فني، المخرج دوره انه يخدم الحدوته بكل امكانياته بانها تصل للمشاهد بأفضل شكل، الإعلان هو فيلم يدور حول منتج ما او خدمة ما، تعتبر بردوا قصة او حدوتة يتم سردها للمشاهد، ولكن الإعلان هو جزء من خطة تسويقية كاملة، والاعلان هو جزء صغير منها”.

وأضاف :”مخرج الإعلان مش شغلانته كلها فنية، لازم يكون جزء من مخه مثلا تسويقي، الناس هتحب المعلومة دي بأنهي طريقة، انت بتعمل حاجة مدتها لا تزيد عن دقيقة تخلى المشاهد فيها فاهم المننتج دا، ولو قسمنا مخ مخرج الإعلانات مش أقل من ربع مخه بيفكر بطريقة تسويقية ويكمل دا رؤيته هو بيكلم مين”.

الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة

ويعود الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة للزميل آسر أحمد، بتفاصيل وضيوف من قطاعات جديدة داخل المشاريع السينمائية والدرامية والمسرحية والموسيقية، حيث يضم الموسم الجديد ضيوفاً من التوزيع الموسيقي والتلحين والإنتاج الفني الدرامي والسينمائي والإخراج المسرحي والـ stunt والكثير من القطاعات المختلفة.

اليوم السابع