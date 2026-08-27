نجيب محفوظ والنقاد.. كيف تعامل مع سنوات التجاهل؟

قال الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ فى لقاء تليفزيوني سابق مع التليفزيون المصري، إن النقد أهمله فى البداية ثم ظلمه ثم مرحلة تالية صار يلقى الضوء على أعماله بشكل جيد.

كان متابعا جيدًا لما يكتب من نقد فى المجلات والدوريات فلم يكن اطلاعه على النقد قاصرًا على ما يكتب عن أعماله بل كان يتابع ما يكتب عموما حتى فى السنوات التى اعتبر فيها أن النقاد تجاهلوه.

مواصفات الناقد

وحدد مواصفات الناقد فقال إنه لا بد وأن يتمتع بخلق خاص وأن يتمتع بواصفات القاضي والفيلسوف لكي يستطيع الحكم على الأعمال الأدبية بحيادية وضمير يقظ.

وأكد نجيب محفوظ أن المسئولية الملقاة على عاتق الناقد مسئولية كبرى إذ لا بد أن يعني بمتابعة كل عمل أدبي، مضيفا أن أي رواية أو مسرحية أو عمل فنى يصدر يلزم وأن يكون عليه 20 نقد أدبي من كافة النقاد المتواجدين، فإذا كان لدينا 20 ناقد يجب أن يكون لدينا 20 نقد أدبي على كل عمل لان ذلك يساعد على إضاءة جوانب العمل ويساعد الأديب على فهم وجاهت النظر المختلفة حول عمله والقراءات المحتملة.

وأوضح أن الفارق بين ما يجب أن يكون وما يحدث على أرض الواقع كبير، وأن آفات النقد تشمل المجاملات الشخصية والعداوات الشخصية التي تدفع الناقد في بعض الأحيان لكتابة نقد لا يراعي فيه الحيادية بل تدفعه المسائل الشخصية إلى كتابة نقد موجه يعبر عما في نفسه لا عما في العمل الأدبي، مضيفًا من حسن الحظ أن لدينا عددًا من النقاد الجيدين الذين يضيفون الكثير إلى الساحة الأدبية مع مراعاة ان النقاد أيضا لهم أعمالهم.

اليوم السابع