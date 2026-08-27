36 عامًا على فيلم كابوريا.. أحمد زكى حلق لنفسه وقصة شعره أصبحت موضة

يمر اليوم الخميس 36 عاما، على فيلم كابوريا، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 27 أغسطس عام 1990.

والفيلم من بطولة أحمد زكي ورغدة وحسين الإمام وسحر رامي ويوسف داوود، تأليف عصام الشماع، إخراج خيري بشارة.

يعد فيلم “كابوريا” للنجم الراحل أحمد زكى، واحدًا من أشهر الأفلام التي عرضت في تاريخ السينما المصرية، وحقق وقتها أعلى الإيرادات، وقصة شعر النجم أحمد زكي والتي أطلق عليها الجمهور اسم “كابوريا” أصبحت موضة جديدة ابتكرها “زكى”، وانتشرت بين معظم الشباب في ذلك الوقت.

ذكريات أحمد زكى مع الفيلم

وروى الفنان أحمد زكى فى لقاء نادر له بالتليفزيون المصرى، لم أفكر يوما أثناء تحضيرى لهذا الفيلم أن قصة الشعر ستكون موضة بعد ذلك يقلدها الشباب، ولم أفكر للحظة أننى سأحصل على جائزة من وراء هذا الدور، لأن كل هذه الأشياء، تشغل بال الممثل على تقمص الشخصية”.

وتابع: بعد ما ابتدينا تصوير فيلم كابوريا، كان جوايا إحساس مش مريحنى، حاسس إن وشى مش لايق على شخصية (هدد) الشاب ابن عشرين سنة، فقررت وانا قاعد فالبيت أمسك الماكينة وحلقت شعري من الجنب علي الزيرو، وندهت سمير ابن خالي يكمل الجانب التاني، وفعلا كملت الفيلم بالشكل ده

اليوم السابع