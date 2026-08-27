أول تعليق من هبة مجدى بعد احتفالية المولد النبوى ودعم الرئيس السيسى

عبرت الفنانة هبة مجدي عن امتنانها وسعادتها بعد مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف لعام 2026، التي نظمتها وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تقديمها أغنية “في حب سيدنا النبي” وسط أجواء روحانية.

أول تعليق من هبة مجدي بعد الاحتفالية

وفي أول تعليق لها عقب الاحتفالية، أعادت هبة مجدي نشر مقطع فيديو من الاحتفالية يتضمن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي معها ودعمه لها خلال رحلة علاجها، واكتفت بالتعليق قائلة: “الحمد لله رب العالمين”.

وحظيت كلمات الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي باهتمام واسع، خاصة بعدما حرص على الاطمئنان على حالتها الصحية أمام الحضور، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا من الجمهور.

دعاء الرئيس السيسي لهبة مجدي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه إلى هبة مجدي قائلًا: “يا هبة، إزيك؟ بطمن عليكي، خليني أقول في اليوم الجميل ده، وبالكلام الجميل اللي إنتي قولتيه، وبالتوسل الطيب ده.. أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكي ويحميكي ويسترك، وما يزعلكيش.. اللهم آمين، إنتي وكل.. وكل الناس.. كل سنة وإنتي طيبة”.

وعكست كلمات الرئيس السيسي جانبًا إنسانيًا، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي مرت بها هبة مجدي خلال الفترة الماضية، لترد الفنانة قائلة: “شكرًا يا فندم.. ألف شكر.. ألف شكر”، في لحظة بدت عليها خلالها علامات التأثر بالدعاء والكلمات التي وجهها إليها.

مشاركة هبة مجدي في احتفالية المولد النبوي

وجاءت مشاركة هبة مجدي في احتفالية المولد النبوي الشريف، ليكون الظهور الأول فى مناسبة عامة أو فنية منذ اعلان مرضها الصعب أواخر يونيو الماضي، حيث جاء كشفها عن هذه الأزمة بعد أشهر من رحلة العلاج التى خاضتها منذ أكتوبر الماضي.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار رجال الدولة، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وقيادات وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء.

اليوم السابع