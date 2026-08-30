كاظم الساهر يطرح 7 أغانى من ألبومه الجديد من كلماته وألحانه

فاجأ القيصر كاظم الساهر جمهوره بطرح البومه الجديد «بلا عنوان»، على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذى تعاون خلاله مع مجموعة من أبرز الشعراء والموزعين المميزين، ولكن من اللافت للنظر أن هناك الكثير من الأغنيات التي قام بتأليفها وتلحينها.

وجاءت الأغانى الذى قام كاظم الساهر بتليفها وتلحينها 7 أغانى من أصل 12 أغنية التي ضمها الألبوم وهم، “راحت عليك”، “هي قوة”، “سجلتك غياب”، “كله كذب”، “ولا أشكى لك”، “للأبد”، “هلو حياتى”.

تفاصيل البوم “بلا عنوان” للقيصر كاظم الساهر

جاءت الأغنية الأولى للقيصر كاظم الساهر بعنوان “عشر دوخات” وهي من كلمات كريم العراقى، ألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية الثانية بعنوان “راحت عليك” كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والأغنية الثالثة بعنوان “جمالك” كلمات سعد المسلم، ألحان كاظم الساهر، توزيع عثمان عبود.

وجاءت الأغنية الرابعة بعنوان “وشم” من كلمات أسعد الغريري، ألحان كاظم الساهر، توزيع شاكر حسن، والأغنية الخامسة بعنوان “هي قوة” من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع عثمان عبود، والأغنية السادسة من بعنوان “سجلتك غياب” من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع عثمان عبود، والأغنية السابعة بعنوان “كله كذب” من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية الثامنة بعنوان “الحلوين” من كلمات بشير العبودى، ألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى.

أما الأغنية التاسعة جاءت بعنوان “ولا أشكى لك” من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية العاشرة بعنوان “للأبد” من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، والأغنية الحادية عشرة بعنوان “تدخنين”، من كلمات لميعة عباس عمارة، توزيع ميشال فاضل، والأغنية الثانية عشرة بعنوان “هلو حياتى” وهي من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع فاضل فالح.

اليوم السابع