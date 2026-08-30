ميشيل ميلاد مع هنا الزاهد فى السينما من ملك الغابة إلى سلايف النينجا

تجتمع النجمة هنا الزاهد والفنان ميشيل ميلاد في السينما خلال الفترة المقبلة عبر فيلمين متتالين، مقرر تصويرهما خلال الأسابيع المقبلة، الأول هو ملك الغابة مع هشام ماجد والثاني سلايف النينجا مع منة شلبي، ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة النشاط الكبير الذي يعيشها ميلاد خلال الفترة الأخيرة كواحد من أبرز النجوم الكوميديين الشباب الصاعدين بقوة.

ملك الغابة يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد وميشيل ميلاد

وتستعد هنا الزاهد لبدء تصوير فيلم “ملك الغابة” خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يجمعها بالفنان هشام ماجد، بمشاركة ميشيل ميلاد والعمل تأليف فادي أبو السعود، وإخراج مريم أبو عوف، ويشهد الفيلم التعاون الثالث بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، بعدما جمعهما من قبل فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، ثم فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وفي الوقت نفسه، تواصل هنا الزاهد التحضيرات النهائية لفيلم “سلايف النينجا”، الذي يجمعها بالفنانة منة شلبي، ويستند إلى فورمات تركي، فيما يتولى إخراجه أحمد الجندي، ويشارك في تأليفه كل من أكرم مصطفى، وسامح جمال، وأحمد الجندي، ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب هنا الزاهد ومنة شلبي، كلًا من خالد كمال، وميشيل ميلاد، ورشدي الشامي، وحنان سليمان.

هنا الزاهد متزوجة ميشيل ميلاد في سلايف النينجا

وتجسد هنا الزاهد خلال أحداث “سلايف النينجا” شخصية السلفة الصغرى التي تتزوج حديثًا من ميشيل ميلاد، لتجد نفسها داخل منزل العائلة أمام مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية، خاصة مع طبيعة العلاقة التي تجمعها بالسلفة الأخرى، التي تجسدها منة شلبي.

وتستلهم النسخة المصرية فكرتها من الفيلم التركي “حرب السلايف”، الذي عُرض عام 2020، الذي دارت أحداثه حول سلفتين تعيشان في منزل واحد، هما “جيزم” و”سلطان”، وتسيطر عليهما هواجس مواقع التواصل الاجتماعي والاهتمام بالمظهر، في الوقت الذي تختلف فيه رؤيتهما للحياة الزوجية، ما يؤدي إلى اندلاع العديد من الخلافات والمواقف الكوميدية داخل المنزل.

ميشيل ميلاد في نشاط سينمائي

يذكر أن ميشيل ميلاد يعرض له حالياً في السينمات فيلم “خلي بالك من نفسك” مع أحمد السقا وياسمين عبد العظزيز، فيما انتهى مؤخراً من تصوير فيلم “باسط للعضلات” مع أحمد مالك وخالد الصاوي وتارا عماد، وذلك بعد مشاركته فى فيلم “برشامة” مع هشام ماجد في الذى عرض فى عيد الفطر السينمائي، و”إيجي بست” مع أحمد مالك وسلمى أبو ضيف في نفس الموسم.

اليوم السابع