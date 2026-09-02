لطيفة تحتفل بنجاح ألبوم شبهى بالملى: كانت رحلة جميلة

احتفلت النجمة لطيفة بنجاح ألبومها الجديد شبهي بالملي، معربة عن سعادتها بردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع أغنيات الألبوم، مؤكدة أن وجود محبيها ودعمهم لها كان السبب في اكتمال فرحتها بنجاح العمل.

ونشرت لطيفة عبر حسابها على إنستجرام العديد من الصور لها من احتفالها بإطلاق الألبوم برفقة صناعه، معلقة عليها: “فرحتي بنجاح ألبوم شبهي بالملي كانت أكبر بوجودكم معايا، من أول ما نزل الألبوم وأنا حاسة بحبكم وفرحتكم بيه، وشوفت قد إيه كل أغنية وصلت ليكم وكان ليها صدى عندكم، وده بالنسبالي أحلى نجاح”.

وأضافت لطيفة: “الاحتفال ده كان فرصة إني أقول شكرًا لكل حد كان جزء من الرحلة دي.. كل شاعر وملحن وموزع ومهندس صوت، وكل أصدقائي وإخواتي من الإعلاميين والصحفيين، وكل شخص شاركني فرحتي في اليوم ده”.

واختتمت لطيفة رسالتها قائلة: “شبهي بالملي كان رحلة جميلة جدًا، وكملت بوجودكم، شكرًا من قلبي على دعمكم وحبكم.. بحبكم أوي”.

لطيفة تنتهي من طرح ألبومها “شبهي بالملي”

وكانت النجمة لطيفة قد طرحت الدفعة الأخيرة من أغنيات ألبومها الجديد “شبهي بالملي”، مؤخرا لتُسدل الستار على الألبوم الذي قدمت من خلاله حالة موسيقية متنوعة، واعتمدت فيه على التعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال واتجاهات موسيقية مختلفة.

وضمت الدفعة الأخيرة 4 أغنيات جديدة، وجاءت الأغنية الأولى بعنوان “النص الحلو”، من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، بينما تحمل الأغنية الثانية اسم “دقة نقص”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل.

كما طرحت لطيفة أغنية “حلي حلي”، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان تامر علي، وتوزيع طارق مدكور، إلى جانب أغنية “حالة”، من كلمات محمود عليم، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أحمد عادل.

وتأتي هذه الأغنيات لتكمل ألبوم “شبهي بالملي” الذي قدمته لطيفة على مراحل، في تجربة اعتمدت خلالها على تنوع الألوان والأفكار الموسيقية، مع الاستعانة بأسماء بارزة من صناع الأغنية المصرية والعربية.

اليوم السابع