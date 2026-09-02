النمسا تسجل الصيف الأشد حرارة منذ 260 عاماً

سجلت النمسا هذا العام أشد فصول الصيف حرارة في تاريخ ‌القياسات الممتد على مدار 260 عاماً؛ حيث ​أوضحت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية “جيوسفير ⁠أوستريا” أن متوسط درجة حرارة الهواء تجاوز المتوسط المناخي للفترة من 1991 ‌إلى 2020 بمقدار 6ر2 درجة مئوية، بل تجاوز المتوسط المناخي للفترة من 1961 إلى 1990 بمقدار 4ر4 درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة عن تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة في أكثر من 100 محطة رصد، مشيرة إلى أن الحرارة تجاوزت لأول مرة منذ ​بدء التدوين حاجز 41 ⁠درجة مئوية، وذكرت أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت البلاد انخفاضاً في هطول الأمطار ‌خلال الفترة ​من الأول من يونيو/حزيران حتى 31 من أغسطس الجاري ‌بنسبة قاربت الثلث مقارنة بالمتوسط ‌السنوي العام.

وصرح ألكسندر أورليك، خبير المناخ في الهيئة بأنه بات من الصعب العثور على الأوصاف الملائمة لتصنيف الظروف الحرارية لصيف عام ‌2026 ضمن تاريخ المناخ في النمسا.

وأضاف أورليك موضحاً: “لقد اتسمت القيم بكونها استثنائية ​وحادة وغير مسبوقة، سواء كانت درجات الحرارة القصوى والدنيا اليومية، وطول موجات الحر، وتتابع الأيام الحارة، وعدد الأيام الحارة والأيام شديدة الحرارة والليالي الاستوائية، ​وكذلك انخفاض عدد أيام الصقيع في المناطق الجبلية المرتفعة”.

وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، ⁠اتسم صيف هذا العام بجفاف شديد، حسبما أفادت الهيئة. ويُصنف صيف 2026 ضمن أقل خمسة ⁠فصول صيف شحاً في هطول الأمطار منذ ⁠بدء القياسات عام 1858. وقد تفاقم الوضع لأن فصل الربيع السابق كان جافًا بصورة استثنائية أصلًا. ووفقًا للهيئة، لم تشهد البلاد خلال الأشهر ⁠الثمانية الأولى من أي عام، ​منذ بدء سلسلة القياسات المعنية قبل 169 عامًا، كمية أمطار ⁠تقل عن المسجلة هذا العام.

جريدة الرياض