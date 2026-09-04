ما هي أفضل أوقات الدعاء عند الشعور بالهم والحزن؟

أكد الدكتور يسري عزام، من كبار علماء الأزهر الشريف، أن الله جل وعلا ضمن لعباده الإجابة إذا دعوه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، وقوله سبحانه: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان»، وكذلك قوله تعالى: «أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه».

وقال عزام، خلال برنامجه «الحياة أخلاق»، الذي يقدمه على قناة «المحور»، «كان سيدنا عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء»، مؤكدًا أن الإنسان عليه أن يلتزم بالدعاء وألا يتركه أبدًا.

وأوضح أن أفضل أوقات الدعاء تكون أثناء السجود، وفي آخر الليل، وخاصة في الثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يقول: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

وشدد على أهمية الدعاء في كل وقت، قائلًا: «ادعوا الله بالليل والنهار، في السر وفي العلن، لأن الدعاء عبادة»، داعيًا إلى الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عند الشعور بالهم والحزن والضيق والكرب.

وأضاف أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا فعليه أن يلجأ إلى الله بالدعاء، ويكثر من الصلاة والسلام على النبي، مؤكدًا أن ذلك من أسباب تفريج الهموم وقضاء الدين وتفريج الكرب، مطمئنًا من يدعو الله: «لا تقل يا رب همي كبير، ولكن قل للهم: يا هم، ربي كبير».

صدى البلد