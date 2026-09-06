أحمد العوضى ضيف شرف فيلم «الفيل ع الدرفيل» بطولة أحمد فهمى وأسماء جلال

يشارك الفنان أحمد العوضي كضيف شرف في فيلم «الفيل ع الدرفيل»، بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال، في ظهور خاص ضمن أحداث العمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويجسد أحمد العوضي خلال الفيلم شخصية ضابط شرطة، حيث يظهر في مشهد واحد ضمن أحداث العمل، إلا أن ظهوره يأتي في إطار مفاجأة للجمهور، ويضيف لمسة خاصة إلى الأحداث.

ابطال الفيل ع الدرفيل

ويشارك في بطولة «الفيل ع الدرفيل» إلى جانب أحمد فهمي وأسماء جلال، عدد من الفنانين، من بينهم حاتم صلاح، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، وغادة إبراهيم، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الأحداث.

ويواصل فريق العمل حاليًا تصوير مشاهد الفيلم، تمهيدًا للانتهاء منه وبدء مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، الفيلم من تأليف شريف الليثى، اخراج احمد عبد الوهاب، إنتاج تامر مرسى .

اليوم السابع