7 فوائد لتناول القهوة السوداء ولكن بشروط

إذا كنت معتادًا على تناول القهوة بالحليب والسكر، فقد يبدو الانتقال إلى القهوة السوداء تجربة مختلفة تمامًا، خاصة بسبب مذاقها المر نسبيًا، ولكن بعيدًا عن الطعم، توفر القهوة السوداء مجموعة من الفوائد المحتملة بفضل مركباتها الطبيعية، وعلى رأسها مضادات الأكسدة والكافيين، حسبما أفاد تقرير موقع “تايمز أوف انديا

وتتميز القهوة السوداء أيضًا بأنها منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بالمشروبات التي تحتوي على السكر والكريمة والنكهات المضافة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تقليل السعرات والسكريات في نظامهم الغذائي.

القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية

من أبرز مزايا تناول القهوة دون إضافات أنها تحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، إذ يحتوي الكوب العادي من القهوة السوداء على كمية محدودة من السعرات.

لكن إضافة السكر أو الحليب أو الكريمة أو النكهات المحلاة يمكن أن ترفع محتواها من السعرات والسكريات والدهون بشكل ملحوظ.

ولذلك فإن تناول القهوة السوداء قد يكون وسيلة بسيطة لتقليل السعرات التي يتم استهلاكها يوميًا، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يتناولون عدة أكواب من القهوة المحلاة.

مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة

تحتوي حبوب البن على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد التأكسدي.

ولا ترتبط فوائد القهوة بالكافيين وحده، إذ تحتوي القهوة على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تخضع للدراسة بسبب تأثيراتها المحتملة على الصحة.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار القهوة بديلًا عن تناول الخضراوات والفواكه وغيرها من المصادر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة.

قد تدعم صحة الكبد

تشير مجموعة من الأبحاث إلى وجود ارتباط بين تناول القهوة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض الكبد.

وأظهرت دراسة حديثة تابعت أكثر من 355 ألف مشارك لفترة طويلة وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وانخفاض مخاطر بعض النتائج المرتبطة بأمراض الكبد، بما في ذلك تليف الكبد وسرطان الكبد والوفاة المرتبطة بأمراض الكبد.

كما ارتبط تناول القهوة لدى المشاركين بمؤشرات أفضل لصحة الكبد، بما في ذلك انخفاض الدهون والالتهاب والتندب.

لكن هذه النتائج لا تعني أن شرب القهوة يمنع أمراض الكبد، كما أنها لا تعني أن تناول كميات كبيرة منها أكثر فائدة. ويظل الاعتدال والنظام الغذائي المتوازن من أهم عوامل الحفاظ على صحة الكبد.

قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنقرس

تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين استهلاك القهوة وانخفاض مستويات حمض اليوريك أو انخفاض خطر الإصابة بالنقرس لدى بعض الأشخاص.

وتشير مراجعات بحثية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفرط حمض اليوريك والنقرس مقارنة بغيرهم.

ويرجح الباحثون أن بعض المركبات الموجودة في القهوة قد يكون لها دور في هذه العلاقة.

لكن القهوة لا تُعد علاجًا للنقرس، ولا ينبغي استخدامها بدلًا من الأدوية التي يصفها الطبيب أو النظام الغذائي الموصى به للمصابين بالمرض.

تمنح الجسم دفعة من النشاط قبل التمرين

يُعد الكافيين من أكثر المركبات ارتباطًا بتأثير القهوة على الطاقة واليقظة، وقد يساعد تناول كمية معتدلة من الكافيين قبل ممارسة النشاط البدني على زيادة اليقظة وتقليل الشعور بالتعب لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن يدعم الأداء الرياضي.

لكن تأثير الكافيين يختلف من شخص إلى آخر، لذلك قد يشعر البعض بزيادة النشاط، بينما قد يعاني آخرون من التوتر أو خفقان القلب عند تناول كميات كبيرة.

قد يكون لها تأثير بسيط على عملية التمثيل الغذائي

يرتبط الكافيين بزيادة مؤقتة ومحدودة في معدل الأيض لدى بعض الأشخاص، ولهذا تُطرح القهوة السوداء أحيانًا ضمن المشروبات التي قد تساعد على التحكم في الوزن، ولكن تأثيرها لا يكفي وحده لإنقاص الوزن، ولا يمكن اعتبار القهوة وسيلة سحرية لحرق الدهون.

وتظل خسارة الوزن الصحية قائمة على اتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل السعرات الزائدة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب النوم الجيد.

نصائح مهمة قبل البدء في تناول القهوة السوداء

رغم فوائد القهوة المحتملة، فإنها ليست مناسبة بالدرجة نفسها للجميع.

احذر من تناولها على معدة فارغة

القهوة قد تزيد أعراض الحموضة أو ارتجاع المريء لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن تسبب اضطراب المعدة لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاهها.

انتبه إلى كمية الكافيين

تختلف استجابة الجسم للكافيين بشكل كبير. فقد يشعر شخص باليقظة والنشاط بعد كوب واحد، بينما قد يعاني آخر من القلق أو العصبية أو سرعة ضربات القلب.

ابدأ تدريجيًا

إذا لم تكن معتادًا على القهوة السوداء، فمن الأفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة استجابة الجسم، بدلًا من الانتقال فجأة إلى عدة أكواب يوميًا.

تجنب الإفراط

زيادة كمية القهوة لا تعني بالضرورة الحصول على فوائد صحية أكبر، بينما قد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى الأرق والتوتر والصداع وخفقان القلب لدى بعض الأشخاص.

هل القهوة السوداء أفضل من القهوة المحلاة؟

من الناحية الغذائية، تتميز القهوة السوداء بأنها لا تحتوي تقريبًا على السكر والدهون التي قد تأتي من الإضافات.

لكن هذا لا يعني أن إضافة كمية صغيرة من الحليب تجعل القهوة غير صحية، الأهم هو إجمالي السكر والسعرات في النظام الغذائي اليومي.

لكن الفوائد الصحية للقهوة لا تعني الإفراط في تناولها، كما أنها لا تحل محل التغذية المتوازنة أو النشاط البدني، وإذا كنت حساسًا للكافيين أو تعاني من ارتجاع المريء أو اضطرابات النوم، فمن الأفضل الانتباه إلى توقيت وكمية تناول القهوة واستشارة الطبيب عند الحاجة.

اليوم السابع