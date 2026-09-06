جورجينا تبهر جمهور فينيسيا بعد زواجها من رونالدو.. بدلة جريئة تخطف الأضواء

خطفت جورجينا رودريجيز، زوجة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء للدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعدما اختارت إطلالة مختلفة عن فساتين السهرة التقليدية، وظهرت ببدلة مستوحاة من أزياء سيدات الأعمال.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن ظهور جورجينا في المهرجان جاء بعد أيام من زواجها من كريستيانو رونالدو، لتؤكد مجددًا حضورها اللافت في عالم الموضة والأزياء، بعدما أصبحت واحدة من أبرز الوجوه التي تحظى باهتمام الإعلام والجمهور في المناسبات العالمية.

جورجينا تتألق ببدلة زرقاء داكن

وخلال العرض الأول لفيلم«Mr. Nelson, Did You Kill People?»، قررت جورجينا الابتعاد عن الفساتين الفاخرة المعتادة على السجادة الحمراء، واختارت بدلًا منها بدلة باللون الأزرق الداكن، مستوحاة من تصميم التوكسيدو، مع سترة ضيقة ذات ياقة بارزة وفتحة صدر جريئة أبرزت قوامها.

ولم تستكمل الإطلالة ببنطال رسمي، بل اختارت تنورة طويلة مستقيمة بقصة عمودية، ما منح التصميم مزيجًا بين الطابع الرسمي والأنوثة. وأكملت جورجينا إطلالتها بعقد فاخر مزين بتفاصيل مستوحاة من الزهور، إلى جانب أقراط وخواتم متناسقة، وحذاء أسود مرتفع الكعب مع مكياج عيون دخاني عزز ملامحها.

ولا تمثل إطلالة فينيسيا مجرد اختيار للموضة بالنسبة لجورجينا، إذ تحمل المدينة الإيطالية أهمية خاصة في قصتها مع رونالدو. فقد ارتبط اسمها بالمهرجان منذ سنوات، وشهدت فينيسيا ظهورها في مناسبات سابقة، بالتزامن مع انتشار التكهنات حول علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي.

اليوم السابع