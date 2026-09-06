فارس السينما الأسمر.. إدريس البا كاريزما بريطانية حطمت قيود هوليوود

بين مسيرة فنية ملهمة وصخب منصات الموسيقى العالمية، يقف النجم العالمى ادريس البا كظاهرة فريدة تعصى على التصنيف في هوليوود، وتزامنا مع حلول عيد ميلاده اليوم السادس من سبتمبر، نسلط الضوء على رحلة استثنائية غيرت مفاهيم البطولة في السينما الغربية، من أزقة لندن الفقيرة إلى الوقوف على السجادة الحمراء، يظل ألبا نموذجاً ملهماً في الموهبة والإصرار، فقد نجح بفضل موهبته الاستثنائية وحضوره الطاغي في تحطيم الصور النمطية وبناء مسيرة فنية ملهمة جعلته واحداً من فرسان الصدارة في هوليوود، بعد رحلة كفاح طويلة حول خلالها المعاناة إلى مجد سينمائى خالص.

كفاح مبكر من أزقة لندن إلى نيويورك

بدأ ادريس البا حياته من حي هكني الشعبي في لندن، حيث واجه ظروفاً معيشية صعبة أجبرته على العمل في وظائف شاقة لمساعدة أسرته، مثل قيادة الشاحنات والعمل في المصانع الليلية، وجاء قراره الشجاع بالانتقال إلى نيويورك ليمثل نقطة التحول الكبرى، حيث عانى لسنوات من البطالة والنوم في السيارات، قبل أن يبتسم له الحظ ويقتنص دوره الأسطوري في مسلسل The Wire، الذي فتح له بوابات الشهرة على مصراعيها.

عبقرية لدراما الجريمة Luther وحضور يزلزل الشاشات

تجلي النضج الفني للنجم البريطاني عندما جسد شخصية المحقق جون لوثر في المسلسل الشهير Luther هذا الدور المعقد الذي قدم فيه كاريزما استثنائية تمزج بين الذكاء الحاد والاضطراب النفسي، نال عليها إشادات نقدية عالمية وحصد بفضله جائزة الجولدن جلوب، ليتحول لوثر إلى علامة تجارية مسجلة باسم إدريس ألبا، تؤكد قدرته على قيادة أضخم الأعمال الدرامية بمفرده.

فارس السينما الأسمر وقدرة فائقة على التحول

تتميز المسيرة السينمائية للنجم البريطاني إدريس ألبا بتنوع مذهل وقدرة فائقة على التنقل بين تصنيفات الأفلام المختلفة، حيث حقق شهرة عالمية واسعة بتجسيده شخصية حارس البوابة الأسطوري هايمدال في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة Thor والمنتقمون Avengers، بالإضافة إلى بطولته المطلقة لفيلم الإثارة البصري Beast، وتألقه في أدوار الحركة والسرعة مثل فيلم Hobbs & Shaw ولم تقتصر موهبته على أفلام الحركة والسينما التجارية فحسب، بل امتدت لتشمل الأدوار الدرامية العميقة والمؤثرة، ومن أبرزها تجسيده العبقري لشخصية الزعيم نيلسون مانديلا في فيلم Mandela: Long Walk to Freedom وهو الدور الذي نال عليه إشادات نقدية عالمية واسعة.

مبدع متعدد المواهب يعشق صخب الموسيقى

لا تتوقف عبقرية إدريس ألبا عند حدود البلاتوه وعدسات الكاميرا، بل يمتلك النجم العالمي وجهاً آخر مبدعاً يعشقه الملايين، وهو عالم الموسيقى، ويعمل ألبا ببراعة كمنسق موسيقي عالمي دي جي تحت اسم بيج دريس، وشارك في إحياء أضخم المهرجانات الموسيقية الدولية، فضلاً عن شغفه برياضة الملاكمة التايلاندية وتأسيسه لمشروعات إنتاجية تدعم المواهب الشابة في إفريقيا وبريطانيا.

اليوم السابع