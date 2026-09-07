أول تعليق من هيفاء وهبى بعد سقوطها فى حفل زفاف: وقعت فى إيد أمينة

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محركات البحث على موقع جوجل وصفحات السوشيال ميديا بعد سقوطها المفاجىء أثناء احيائها حفل زفاتف زفاف سامر، نجل الفنانة جوليا بطرس والوزير اللبناني إلياس بو صعب، حيث تم تدوار فيديو سقوط هيفاء خلال تقديم إحدى أغنياتها، بكثافة خلال الساعات الماضية.

أول تعليق من هيفاء وهبي على سقوطها

وعلقت هيفاء وهبي على واقعة سقوطها بطريقة ساخرة، بعدما نشرت مقطع الفيديو الذي أبرز لحظة سقوطها عبر حسابها على موقع “تيك توك”، وكتبت هيفاء تعليقًا على الفيديو قائلة: “وقعت بس وقعت في أيادٍ أمينة”، في إشارة إلى الأشخاص الذين سارعوا إلى مساعدتها عقب سقوطها على المسرح.

وسقطت هيفاء وهبي بشكل مفاجئ أثناء غنائها أغنية “فاكرني”، وسط الحضور، إلا أنها لم تتوقف عن الغناء، وسرعان ما استعادت توازنها بمساعدة عدد من الموجودين على المسرح، وأظهرت لقطات متداولة من الحفل هيفاء وهي تتعامل مع الموقف بابتسامة وضحكة، قبل أن تعود لاستكمال الأغنية وسط تفاعل الحضور، دون أن يؤثر الموقف على استمرار الحفل.

هيفاء وهبي وجوليا بطرس بعد 30 عامًا

وشهد حفل الزفاف أيضًا لقاءً بين هيفاء وهبي وجوليا بطرس، في مناسبة أعادت إلى الأذهان بداية مشوار هيفاء الفني، بعدما ظهرت قبل شهرتها في فيديو كليب أغنية “يا قصص” لجوليا بطرس، الذي طرح عام 1995، وجمع الحفل هيفاء وهبي وجوليا بطرس مجددًا بعد أكثر من ثلاثة عقود، لكن هذه المرة خلال مناسبة عائلية خاصة.

وأحيت هيفاء وهبي، مؤخراً حفلاً غنائياً في العاصمة السويدية استكهولم، أمام آلاف الجماهير التي توافدت للاستمتاع بأغانيها، وقدمت هيفاء فاصلا غنائيا من اشهر أغانيها التى تجاوب معها الجماهير ورددوا معها وعن هذا الحفل قالت هيفاء عبر صفحتها، ” ستوكهولم، الحب الذي شعرت به من تلك المسرح اليوم كان غير واقعي. العديد من القلوب، الكثير من الطاقة… شعرت بكل واحد منكم. يا لها من حفلة موسيقية.. لا تُنسى”.

اليوم السابع