محمد عدوية : والدى الأسطورة الوحيد اللى بيسلطنى

كشف النجم محمد عدوية خلال ندوته في اليوم السابع عن الصوت الأقرب إلى قلبه والأكثر قدرة على أن يأخذه إلى حالة خاصة من الطرب، مؤكدًا أن والده، الأسطورة الراحل أحمد عدوية، كان ولا يزال صاحب مكانة استثنائية لديه.

وقال محمد عدوية خلال حديثه عن والده: اللي بيسلطني هو والدي الأسطورة الراحل أحمد عدوية، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي تركه والده في وجدانه الفني، باعتباره أحد أبرز الأصوات التي صنعت تاريخ الأغنية الشعبية المصرية وارتبط بها الجمهور على مدار عقود.

وتحمل علاقة محمد عدوية بوالده جانبًا خاصًا، إذ لم يكن أحمد عدوية بالنسبة له مجرد أحد أهم نجوم الغناء في مصر، وإنما كان أيضًا الأب والمعلم ومصدرًا أساسيًا للإلهام، وهو ما انعكس على اختياراته الفنية وطريقته في التعامل مع الغناء والموسيقى.

ويحرص محمد عدوية خلال مشواره الفني على تقديم أعمال تحمل بصمته الخاصة، مع احتفاظه في الوقت نفسه بالإرث الفني الكبير الذي تركه والده، الذي يعد واحدًا من أبرز رموز الأغنية الشعبية المصرية، وصاحب مسيرة حافلة بالأعمال التي رسخت اسمه في تاريخ الموسيقى المصرية.

أحدث أعمال محمد عدوية

وطرح مؤخرا عدوية ألبوم “جوة عينى” يتكون من 5 أغانى: “في حتة تانية” من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري، و”هلم بفراقي” من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، “أنا رحت” من كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع فهد، “اللي ناسيني” من كلمات يحيى مرسي وألحان محمد عدوية وتوزيع ميدو الليثي، “شكك في محله” من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع فهد.

وظهرعدوية بـ لوك مختلف تماماً عن ما تعود عليه الجمهور، كما قد يظهر ذلك الاختلاف أيضا في أغاني أحدث ألبوماته والتنوع المختلف فالمزيكا ليقدم كل ما هو جديد للجمهور.

اليوم السابع