أحمد العوضى يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد سلطان الديب والتصوير الشهر المقبل

يبدأ الفنان أحمد العوضي خلال الفترة الحالية تحضيرات مسلسله الجديد «سلطان الديب»، استعدادًا لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027، حيث يعقد جلسات عمل مع صناع المسلسل للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل والشخصية التي يقدمها، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الشهر المقبل.

ويواصل فريق العمل التحضيرات الخاصة بالمسلسل، بالتزامن مع الاستقرار على التفاصيل الرئيسية للعمل وترشيح باقي أبطاله، استعدادًا لبدء التصوير ووضع اللمسات الأخيرة على الشخصيات والأحداث.

ويأتي مسلسل «سلطان الديب» ضمن الأعمال التي يستعد أحمد العوضي لتقديمها خلال الفترة المقبلة، حيث يحرص على اختيار أعماله بعناية، خاصة مع نجاحاته السابقة في الدراما وتحقيقه قاعدة جماهيرية كبيرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي تفاصيل المسلسل وأسماء المشاركين في بطولته، بالتزامن مع انطلاق التصوير، تمهيدًا لعرض «سلطان الديب».

أبطال المسلسل

سلطان الديب بطولة أحمد العوضى ويارا السكرى، ومن المقرر الإعلان عن انضمام عدد من الفنانين الفترة المقبلة، من تاليف محمود حمدان، اخراج محمد عبد السلام، انتاج تامر مرسى .

يشارك الفنان أحمد العوضي كضيف شرف في فيلم «الفيل ع الدرفيل»، بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال، في ظهور خاص ضمن أحداث العمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع