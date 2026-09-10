سعيد شيمي عن علاقته بمحمد خان : كان كل همى أشوفه واقف على رجليه

كشف مدير التصوير السينمائي القدير سعيد شيمي، عن علاقته الفنية والإنسانية بالمخرج الراحل محمد خان، قائلاً: تاريخ خان فى السينما كان 22 فيلما تعاونت معه فى 6 أفلام، وبمناسبة الأزمات أتذكر عندما اتفقت مع رأفت الميهى لتصوير فيلم “عيون لا تنام” بطولة فريد شوقى، ليأتى خان فى هذه الفترة ويخبرنى أنه تعاقد معى لتصوير فيلم «الثأر»، وعندما أخبرته بما حدث، غضب منى وهو ما جعلنى أعتذر لرأفت وأقبل بفيلم خان”.

وأضاف “شيمي”، خلال لقاء خاص بتليفزيون اليوم السابع ، قائلا: «كنت حاسس إن خان لسه موقفش على رجليه فكان كل هدفى أن أدعمه لحد ما يقف على رجليه ويثبت نفسه كمخرج، لكن بعدها طلع عليا إشاعة إنى مش بشتغل غير معاه بس كان فارق معايا إن خان ينجح».

وأوضح قائلاً: كنا بمثابة أخونا واتربينا سوا وحبينا السينما سوا ولما اشتغلنا مع بعض حوالي 6 أفلام، الكيمياء بينا ظهرت أكتر وكنا بنفهم بعض أنا وخان من نظرة عين بدون ولا كلمة “.

اليوم السابع