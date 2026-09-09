بتوجيه من خادم الحرمين ونيابةً عن وزير الخارجية.. المهندس الخريجي يسلّم الأمين العام لجامعة الدول العربية قطعة من كسوة الكعبة المشرَّفة هدية للجامعة

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، سلّم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، قطعة من كسوة الكعبة المشرَّفة (الحزام) هديةً من خادم الحرمين الشريفين لجامعة الدول العربية.

وتؤكد هذه الهدية حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الأعضاء الشقيقة في الجامعة العربية، وتقديرًا للمكانة الدينية التي تمثلها الكعبة المشرفة للمسلمين في العالم، ودعمًا لدور الجامعة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك.

جريدة الرياض