جوجل تطلق تطبيق Gemini رسميًا على ويندوز.. الذكاء الاصطناعي أصبح على سطح مكتبك

أطلقت جوجل رسميًا تطبيق Gemini لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 وWindows 11، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة من سطح المكتب، دون الحاجة إلى الاعتماد على متصفح الإنترنت.

ويأتي إطلاق نسخة ويندوز بعد طرح تطبيق Gemini لأجهزة Mac في وقت سابق من العام، لتوسع جوجل بذلك نطاق انتشار مساعدها للذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر.

اختصار لوحة مفاتيح للوصول السريع إلى Gemini

يوفر التطبيق الجديد طريقة سريعة لفتح Gemini من خلال اختصار لوحة مفاتيح مخصص، ما يسمح للمستخدم باستدعاء المساعد أثناء العمل على المستندات أو إعداد العروض التقديمية أو البحث عن المعلومات.

ويمكن الاستفادة من Gemini في مجموعة متنوعة من المهام اليومية، مثل مراجعة المعلومات الموجودة داخل مستند، اقتراح أفكار جديدة، أو المساعدة في صياغة عناوين ومحتوى للعروض التقديمية، ومع ذلك، تظل مراجعة المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي مهمة، خصوصًا عند التعامل مع الحقائق والمعلومات الحساسة.

تكامل مع Gmail وGoogle Drive وإنشاء المحتوى

ولا يقتصر التطبيق على المحادثات التقليدية، إذ يتكامل مع عدد من خدمات جوجل، من بينها Gmail وGoogle Drive، بما يتيح للمستخدم الاستفادة من منظومة خدمات الشركة أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم Gemini إمكانات إنشاء المحتوى، بما في ذلك توليد الصور والفيديوهات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، إلى جانب إمكانية الاستفادة من أدوات Gemini الأخرى لتنفيذ مهام مختلفة.

وتصف جوجل التطبيق بأنه خفيف وسريع، مؤكدة أنها تخطط لإضافة المزيد من الميزات المصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر خلال الفترة المقبلة.

وبإطلاق التطبيق رسميًا على ويندوز، تسعى جوجل إلى جعل Gemini جزءًا أكثر حضورًا في الاستخدام اليومي للكمبيوتر، بدلًا من بقائه مجرد خدمة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح.

اليوم السابع