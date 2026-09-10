مى عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. من أناقة السهرات إلى أجواء البحر

لفتت الفنانة مي عز الدين الأنظار خلال موسم الصيف الحالي، بعدما شاركت جمهورها بعدة صور ظهرت خلالها بإطلالات صيفية متنوعة، في ظهور لافت على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن مي لا تُعرف بكثرة نشر صورها الشخصية بشكل مستمر، وهو ما جعل كل إطلالة تحظى باهتمام متابعيها.

وتنوعت اختيارات مي عز الدين بين الإطلالات الأنيقة التي تناسب الأجواء المسائية، واللوكّات الصيفية البسيطة التي ظهرت بها خلال أوقاتها على البحر، لتقدم أكثر من ستايل مختلف يعكس أجواء الصيف وروحه المرحة.

وتنوعت إطلالات مي عز الدين بين الألوان والتصميمات، حيث ظهرت بفستان بني أنيق بطابع مسائي، بينما اختارت في إطلالات أخرى فساتين صيفية باللونين الأبيض والوردي، حملت تفاصيل مرحة وأنثوية تناسب أجواء البحر والمصيف، ونسقت معها نظارات شمسية وإكسسوارات بسيطة، لتجمع في اختياراتها بين الأناقة والبساطة والروح الصيفية.

آخر أعمال مي عز الدين

يذكر أن مسلسل قلبي مفتاجه يعد آخر أعمال الفنانة مي عز الدين الدرامية، وشاركها بطولته آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن.

اليوم السابع