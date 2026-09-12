السدير مسعود : عصام عمر أبدع فى مشهد وفاة والدته فى عين سحرية

تحدث المخرج السدير مسعود عن كواليس تصوير مسلسل “عين سحرية”، الذي عرض في موسم رمضان 2026، بطولة عصام عمر وباسم سمرة، مشيرًا إلى أن من أكثر المشاهد التي جسدها عصام ببراعة وتقمص شديد كان مشهد وفاة والدته، قائلاً: عصام عمر أبهرني جدًا في هذا المشهد، لأنه دخل في حالة انفعالية حقيقية أمام الكاميرا، واستمر في هذه الحالة حتى بعد انتهاء التصوير وخروجه من المشهد، وهو ما جعلني أشعر أننا أمام ممثل يمتلك قدرة كبيرة على التقمص والتعامل مع الشخصية بصدق.

وأضاف “مسعود”،: اتذكر أنني تحدثت مع عصام ليخبرني أنه تخيل حدوث هذا المشهد في الحقيقة، وهو ما جعله يدخل في موجة من البكاء والانفعال، ليكون من أهم المشاهد التي جاءت بالمسلسل

وتابع: كنت سعيدًا جدًا بهذا الأداء، لأن عصام استطاع أن يصل إلى منطقة صادقة جدًا في الشخصية، وأن يجعل المشهد يصل للمشاهد من دون افتعال، وهذا بالنسبة لي من أهم الأشياء التي أبحث عنها في أداء الممثل.

جاء ذلك على هامش ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان ميدفيست مصر، عن قراء المشهد وبناء رؤيته البصرية، اليوم السبت.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، الخميس الماضي ، وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت شعار “برة المشهد”، ويحتفي حفل الافتتاح بثلاث شخصيات مؤثرة، وهم الفنان محمد ممدوح، والدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي، ومحمد سعيد مدير سينما زاوية.

ويشهد المهرجان هذا العام عرض أكثر من 85 فيلماً قصيراً من 25 دولة، تتنوع بين الأعمال الروائية والوثائقية والتجريبية والرسوم المتحركة، موزعة على 11 برنامجاً سينمائياً تشمل مسابقات تنافسية وعروضاً خارجية بمشاركة مهرجان هامبورج السينمائي كضيف شرف.

يتضمن البرنامج عروضاً خاصة للأفلام المختارة ضمن القائمة القصيرة لتحدي “ميدفست مصر” لصناعة الأفلام في 72 ساعة، والتي خاض فيها صناع الأفلام تجربة إنتاج عمل أصلي بالكامل من الفكرة الأولى وحتى المونتاج النهائي.

اليوم السابع