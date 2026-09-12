منه شلبى وهنا الزاهد تبدآن تصوير «سلايف النينجا»

بدأت النجمتان منه شلبي وهنا الزاهد تصوير أولى مشاهد فيلمهما الجديد «سلايف النينجا»، في خطوة تمهّد لانطلاق واحدة من التجارب السينمائية المنتظرة، والتي تجمع بين نخبة من النجوم في عمل يحمل توليفة فنية لافتة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب منه شلبي وهنا الزاهد، كل من ميشيل ميلاد، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وحنان سليمان، فيما تظهر النجمة ميمي جمال كضيفة شرف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

ويحمل الفيلم توقيع أكرم مصطفى، وسامح جمال، وأحمد الجندي في التأليف، بينما يتولى أحمد الجندي مهمة الإخراج، ليجمع العمل بين مجموعة من الأسماء البارزة في صناعة السينما.

ومن المقرر أن تتواصل عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استكمال باقي مشاهد الفيلم، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل موعد طرحه بدور العرض.

ويأتي «سلايف النينجا» كأحدث المشاريع السينمائية التي تنضم إلى رصيد منه شلبي وهنا الزاهد، وسط ترقب لما ستقدمه الثنائي من شخصيات وأداء مختلف ضمن أحداث الفيلم.

اليوم السابع