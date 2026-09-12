أسلم وتُوفي في قطر بعيدًا عن أهله.. دعوات للصلاة على أستاذ جامعي كندي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر دعوات لأداء صلاة الجنازة على دكتور جامعي كندي مسلم تُوفي في الدوحة بعيدًا عن أهله، وذلك بعد صلاة المغرب الجمعة، في مقبرة مسيمير.

وحظيت الدعوات بتفاعل واسع، وسط دعوات للفقيد الدكتور ديفيد بوكر (David Booker) بالرحمة والمغفرة، ومناشدات للمواطنين والمقيمين حضور صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم دفنه.

وأفادت الرسالة المتداولة بأن الدكتور ديفيد بوكر اعتنق الإسلام، وكان شغوفًا بدينه، واختار العيش في بلاد المسلمين، كما كان حريصًا على المشاركة في المشاريع الإسلامية، ومهتمًا بأحوال المسلمين وقضايا الأمة الإسلامية.

ونظرًا لعدم وجود أسرته البيولوجية في الدوحة، تضمنت الدعوات مناشدة إخوانه في الإسلام الحضور لأداء صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم دفنه، إلى جانب الدعوة إلى تعميم الرسالة عبر المجموعات، بما يسهم في حضور أكبر عدد ممكن من المشيعين والداعين له.



وتأتي هذه الدعوات في إطار من التراحم والتكافل، وسط

دعوات إلى الحضور والمشاركة في تشييع الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الشرق القطرية