حمادة هلال سعيد برد فعل جمهوره على أغنيته الجديدة “يا ناسينا”

أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته برد فعل جمهوره الايجابى والمميز عن أغنيته الجديدة ” يا ناسينا ” التى طرحها منذ ساعات فقط، وقال احمد لله على هذا الثناء الذى جاء على الاغنية مؤكدة انه كان يتوقع نجاحها لكن ليس بهذا الحد.

وكان قد أطلق حمادة هلال أحدث أغانيه يا ناسينا، أغنية يا ناسينا كلمات حازم إكس، ألحان أردني وحازم إكس، توزيع فلسطيني، والكليب من إخراج رامي عماد.

وجاءت كلمات الأغنية:

عاجبين الناس كلها

شاغلين الرأي العام

نسختنا مفيش زيها

وهتدرس قدام

آسفين آسفين آسفين

آسفين إننا حلوين

جينا غطينا ع الباقيين

أصلنا مش أي كلام

يا ناسينا نسيناك

وبأستيكا يلا مسحناك

إحنا بنيجي في العمر مرة

لأ مش مرتين

حلوين ومفيش الأحلى

لأ هتلاقي فين

رايقين رايقين رايقين

رايقين مش متضايقين

أما الناس الزعلانة

خليهم زعلانين

لا سمعناك ولا شوفناك

غلبان طب قلبي معاك

اليوم السابع