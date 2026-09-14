ليدى جاجا تستقبل طفلها الأول بعد أن أخفت خبر حملها عن المقربين

دخلت ليدي جاجا رسميًا مرحلة جديدة في حياتها بعدما أصبحت أمًا للمرة الأولى، إذ استقبلت طفلها الأول من خطيبها مايكل بولانسكي، في خبر نجحت في إبقائه بعيدًا عن الأضواء حتى اللحظة الأخيرة، وبحسب ما أورده روب شاتر، فإن اختفاء نجمة “Bad Romance” المتكرر عن الساحة خلال الفترة الماضية لم يكن مرتبطًا بالإرهاق أو التحضير لأعمال موسيقية جديدة أو رغبتها في الحصول على بعض الهدوء، وإنما كان جزءًا من محاولتها حماية واحد من أكبر أسرار حياتها، وهو استعدادها للأمومة، حسبما نشر موقع geo.tv

ليدي جاجا أخفت الخبر حتى عن أصدقائها

ووفقًا لمصادر مقربة، حرصت جاجا، البالغة من العمر 40 عامًا، على إبقاء دائرتها المقربة صغيرة للغاية خلال هذه المرحلة، حتى إن بعض أصدقائها القدامى لم يكونوا على علم بما يحدث، وقال أحد المصادر إن جاجا “لم تكن تثق تقريبًا بأي شخص” بشأن الأمر، موضحًا أنها كانت تخشى تسرب الخبر قبل أن تكون مستعدة للإعلان عنه بنفسها، وأضاف مصدر آخر أن قرارها كان قائمًا على رغبتها في السيطرة الكاملة على اللحظة، بعدما أمضت سنوات وهي ترى تفاصيل حياتها الشخصية تخضع للتحليل والتدقيق المستمر من جانب الجمهور والإعلام.

وأشار المصدر إلى أن جاجا كانت تدرك أن “الأسرار نادرة جدًا في هوليوود”، ولذلك رأت أن تقليل عدد الأشخاص الذين يعرفون بالأمر هو الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على خصوصيتها.

المقربون فوجئوا بخبر حملها

ويبدو أن استراتيجية جاجا نجحت بدرجة كبيرة، إذ شعر عدد من الأشخاص المقربين منها بالدهشة عندما علموا بالخبر، وأوضح أحد المصادر أن المفاجأة لم تكن بسبب شعورهم بالاستياء، وإنما لأن جاجا تمكنت من إبقاء أمر بهذه الضخامة بعيدًا عنهم طوال هذه الفترة، وهو أمر نادر في عالم المشاهير، وبدلًا من تحويل الأمومة إلى حدث استعراضي جديد في حياتها، فضّلت المغنية الانتظار حتى تصبح مستعدة لمشاركة الخبر بالطريقة التي تختارها.

ليدي جاجا تصبح أمًا للمرة الأولى

وجاء تأكيد الخبر بعدما نقلت “Page Six” أن ليدي جاجا وخطيبها مايكل بولانسكي استقبلا طفلهما الأول، ليصبح الثنائي عائلة مكونة من ثلاثة أفراد،وظهر الثنائي مع طفلهما حديث الولادة خلال نزهة عائلية في شمال كاليفورنيا، حيث شوهدت جاجا وهي تحمل طفلها بالقرب من صدرها، في واحدة من اللحظات النادرة التي كشفت جانبًا جديدًا من حياتها بعيدًا عن المسرح.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من حديث جاجا علنًا عن رغبتها في أن تصبح أمًا، إذ قالت خلال ظهورها في برنامج “The Late Show With Stephen Colbert” عام 2025 إنها ترغب في خوض العديد من التجارب، لكنها أكدت أن أكثر ما تريده هو أن تصبح أمًا، ووصفت ذلك بأنه “دورها الرئيسي التالي”.

“أن أصبح أمًا هو أكثر ما أريده”

وفي نوفمبر من العام نفسه، تحدثت جاجا بصورة أكثر وضوحًا عن حلمها بالأمومة خلال مقابلة مع مجلة “Rolling Stone”، مؤكدة أن أن تصبح أمًا هو الشيء الذي تريده أكثر من أي شيء آخر،كما تحدثت بحماس عن مايكل بولانسكي، قائلة إنه سيكون أبًا رائعًا، ومؤكدة أنهما كانا “متحمسين للغاية” لبدء تكوين أسرة، ولم يكن حلم الأمومة جديدًا بالنسبة إلى المغنية، إذ كشفت في تصريحات سابقة أنها تحدثت مع بولانسكي عن الزواج والأطفال منذ موعدهما الأول، مؤكدة لاحقًا أن الأمومة تمثل بالنسبة إليها “أعظم رؤية” في حياتها.

جاجا كانت تفكر في الأمومة منذ سنوات

وفي عام 2020، تحدثت جاجا عن فكرة الحمل والأمومة خلال مقابلة مع مجلة “InStyle”، معربة عن دهشتها من قدرة المرأة على حمل إنسان داخل جسدها ثم إنجابه وتحمل مسؤولية رعايته، وكعادتها، أضافت لمستها الخاصة إلى حديثها عن الأسرة، إذ كشفت أنها كانت تطلق على منزلها اسم “الرحم”، بعدما اعتادت استقبال فريق العمل فيه يوميًا والآن، وبعد سنوات من الحديث عن حلمها بالأمومة، يبدو أن ليدي جاجا تعيش بالفعل الفصل الجديد الذي لطالما تمنته، ولكن هذه المرة بعيدًا عن المسرح وتحت اسم جديد: الأم

اليوم السابع