طارق لطفى يدخل عالم الرعب والإثارة من خلال الساعة 12.. اعرف التفاصيل

بدأ الفنان طارق لطفي تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائي الجديد «الساعة 12»، الذي يشارك في بطولته الفنانة رنا رئيس، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، في تجربة سينمائية جديدة تدور في إطار من الرعب والإثارة والتشويق

ويضم فيلم «الساعة 12» في بطولته إلى جانب طارق لطفي ورنا رئيس، كلًا من هيثم زيدان، وإسلام خالد، ومصطفى البنا، وريم رأفت، ومصطفى عماد، وأحمد أبو زيد، والعمل من إخراج محمد بكير، وتأليف هيثم زيدان.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء مليئة بالغموض والتشويق، وسط حالة من التكتم من جانب صناع العمل حول تفاصيل القصة والشخصيات، تمهيدًا للكشف عنها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار تصوير الفيلم.

ويجسد طارق لطفي خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي، في دور مختلف عما قدمه من قبل، حيث يدخل في سلسلة من المواقف والأحداث الغامضة التي تحمل العديد من المفاجآت.

تفاصيل العمل

ويعيد «الساعة 12» طارق لطفي إلى أجواء الرعب والإثارة التي سبق أن خاضها من خلال فيلم «122»، الذي حقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه، فيما تراهن الشركة المنتجة على تركيبة العمل التي تجمع بين النجوم الشباب وأصحاب الخبرات.

ومن المقرر أن يواصل أبطال الفيلم تصوير باقي مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء منه والاستعداد لطرحه في دور العرض السينمائية، على أن يتم الإعلان عن موعد العرض الرسمي في وقت لاحق.

اليوم السابع