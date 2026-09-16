حماده هلال : بدأنا بالفعل التفكير في تفاصيل الجزء الثاني من حلم العمر

يستعد النجم حماده هلال للبدء في التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني من فيلمه السينمائي حلم العمر، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2008، والذي يعد من الأعمال السينمائية التي ارتبط بها الجمهور خلال مشواره الفني.

العمل على تفاصيل الجزء الثانى من حلم العمر

وأكد حماده هلال في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أنه بدأ بالفعل التفكير في تفاصيل الجزء الثاني من الفيلم، مشيرًا إلى أن العمل الجديد يحمل عددًا من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات المشاركة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحضيرات الخاصة بالفيلم، تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل، حيث يحرص حماده هلال على تقديم جزء ثانٍ يضيف إلى نجاح التجربة الأولى، ويحمل أفكارًا وتفاصيل جديدة تتناسب مع تطورات الأحداث.

حماده هلال بين السينما والدراما والغناء

ويأتي التحضير لفيلم حلم العمر 2 بالتزامن مع استمرار حماده هلال في نشاطه الفني، حيث يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الجمع بين مشاريعه السينمائية والدرامية والغنائية، مع اختيار الأعمال التي تمثل إضافة جديدة إلى مسيرته الفنية.

فيلم “حلم العمر”، الجزء الاول بطولة حمادة هلال ودينا فؤاد وعزت أبو عوف وهالة فاخر وتوفيق عبد الحميد وإخراج وائل إحسان، ودارت أحداثه حول أحمد الشاب الفقير الذى يعيش مع والدته وأخته الصغيرة ويعشق الملاكمة، ولكنه بمساعدة مدربه يستطيع التغلب على أحزانه بعد زواج نور حبيبته ثم وفاتها على يد زوجها، ويتمكن من الفوز بكأس العالم فى الملاكمة.

اليوم السابععبد الفتاح عبد المنعم – علا الشافعي

شنطة حمزة آخر أفلام حمادة هلال

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال فى السينما فيلم “شنطة حمزة” الذى تم عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته يسرا اللوزى، محمد ثروت، أحمد فتحى، سامية الطرابلسى، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، عبد الله مشرف، إيناس على، ايمان السيد والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.

دارت أحداث الفيلم حول حمزة، وهو نصاب محترف يخوض هذه النوعية من الأدوار لأول مرة. تبدأ الإثارة عندما يقع حمزة في حب فتاة قوية الشخصية تُدعى أمينة، والتي تعمل هي الأخرى مع إحدى عصابات النصب الشهيرة. تتصاعد الأحداث الكوميدية والمفارقات عندما تقع العصابة نفسها في فخ كبير وتتعرض لعملية نصب معاكسة.

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