ماذا يحدث لأجسامنا عندما نتناول المزيد من السكريات

يمكن أن يؤثر السكر الزائد على كيمياء الخلايا، والالتهابات، وبروتينات الجلد، بينما يعتمد النظام الغذائي المتوازن على أكثر من مجرد تقليل السعرات الحرارية. تشرح اختصاصية التغذية ناتاليا دينيسوفا ما يحدث داخل الجسم، وما يتطلبه النظام الغذائي الصحي.

في مقابلة مع بوابة “روسيا العلمية”، أوضحت الطبيبة واختصاصية التغذية ناتاليا دينيسوفا، من المركز الفيدرالي للأبحاث في التغذية والتكنولوجيا الحيوية أن الإفراط في تناول السكريات البسيطة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالنسبة لنظام غذائي يوفر نحو 2000 سعرة حرارية يوميًا، تُشير إلى أن ما يصل إلى 10% من إجمالي الطاقة – أي ما يُقارب 50 غرامًا من السكر المُضاف – هو الحد الأقصى المقبول، بينما يرتبط تناول ما يقارب 5%، أو نحو 25 غرامًا، بانخفاض المخاطر، ونصف لتر من المشروبات الغازية المحلاة وحده كفيل بتقريب الرقم الأعلى.

ماذا يحدث عندما يبقى مستوى السكر مرتفعًا؟

إحدى العمليات المهمة هي “الغلكزة”، فعندما ترتفع مستويات الغلوكوز بشكل متكرر، يمكن لجزيئات السكر أن ترتبط بالبروتينات وجزيئات أخرى. هذه التعديلات الكيميائية قد تُغير وظائف البروتينات وتُخلّ بالعمليات الخلوية الطبيعية، وتربط دينيسوفا بين الإفراط في تناول الكربوهيدرات البسيطة وحالات قد تُساهم في حدوث التهاب مزمن منخفض الدرجة لدى الأشخاص الذين يُعانون بالفعل من اضطرابات أيضية مرتبطة بالتغذية.

الالتهاب في حد ذاته هو استجابة وقائية طبيعية، فعندما تُصاب الأنسجة أو تتعرض للخطر، تُساعد الخلايا المناعية وجزيئات الإشارة، مثل السيتوكينات، في احتواء المشكلة، لكن تكمن المشكلة عندما يُصبح النشاط الالتهابي مُستمرًا بدلًا من أن يكون مؤقتًا.

يُساعد هذا في تفسير سبب تطور الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي تدريجيًا، فتناول قطعة حلوى واحدة لا يُسبب فجأةً الإصابة بداء السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية. يكمن القلق في نمط غذائي طويل الأمد حيث تُؤدي الطاقة الزائدة والكميات الكبيرة من السكريات البسيطة بشكل متكرر إلى إجهاد الأنظمة الأيضية.

يمكن أن تُؤثر هذه الكيمياء نفسها على الجلد أيضًا، فالكولاجين غبارة عن بروتين بنائي يُساعد على منح البشرة القوة والمرونة، ووفقًا لدينيسوفا، يُمكن أن يُؤدي التحلل السكري إلى تغيير ألياف الكولاجين، ما يُقلل من فعاليتها ويُساهم مع مرور الوقت في انخفاض مرونتها وظهور علامات الشيخوخة.

كما أن تناول مكملات الكولاجين لا يُغني عن عملية الهضم الطبيعية: إذ يتم تكسير الكولاجين الغذائي إلى أحماض أمينية قبل امتصاصه، تمامًا مثل البروتينات الأخرى.

التغذية الصحية لا تقتصر على “تقليل السكر” فقط

تقليل الحلويات ليس سوى جزء واحد من التغذية الجيدة. يجب أن يُوفر النظام الغذائي المتوازن الطاقة، والمواد البنائية للخلايا، والفيتامينات، والمعادن، والمركبات النشطة بيولوجيًا بنسب مناسبة.

تُشير دينيسوفا إلى أن البروتينات تُشكل ما يُقارب 10-15% من إجمالي الطاقة المُتناولة، والدهون تُشكل ما يصل إلى 30%، بينما تُشكل الكربوهيدرات مُعظم النسبة المُتبقية، ويجب أن تأتي مُعظم الكربوهيدرات من مصادر مُركبة مثل الحبوب والخضراوات وخبز الحبوب الكاملة بدلًا من السكريات البسيطة.

التنوع مُهم لأن أي طعام بمفرده لا يحتوي على جميع احتياجات الجسم. لذا، يجمع النظام الغذائي المتوازن بين مصادر متنوعة كالأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات والحبوب والدهون الصحية، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على مجموعة غذائية واحدة.

ولهذا السبب أيضاً، فإن التقييد الشديد للسعرات الحرارية ليس بالضرورة صحياً، حيث تحذر دينيسوفا من الانتقال من الإفراط في تناول الطعام إلى الصيام لفترات طويلة، إذ أن التخفيض الحاد في كمية الطعام المتناولة قد يقلل من إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية، فالهدف هو توازن الطاقة، أي توفير الطاقة والعناصر الغذائية الكافية للوظائف الطبيعية للجسم دون استهلاك كميات زائدة عن حاجته بشكل مزمن.

الألياف تغذي أكثر من مجرد احتياجاتك

يؤثر النظام الغذائي أيضاً على التنوع الميكروبي الهائل الذي يعيش في الأمعاء، فالألياف الغذائية الموجودة في الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والأطعمة المشابهة تدعم وظائف الأمعاء الطبيعية، وتوفر مصدراً غذائياً مهماً للكائنات الدقيقة المعوية. تؤكد دينيسوفا أن نقص تناول الألياف قد يخل بهذا النظام البيئي الميكروبي، وربما يسهم في حدوث التهابات.

لذا، توصي المقابلة بتناول الخضراوات والفواكه بانتظام إلى جانب الحبوب والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة المطحونة طحناً خشناً. تُسهم هذه الأطعمة بتزويد الجسم بالألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

كما أن جودة الدهون مهمة أيضاً، حيث يدرس الباحثون في المركز اختلالات التوازن بين الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وخاصة أحماض “أوميغا-3″ و”أوميغا-6” الدهنية، وتوصي دينيسوفا بتناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعياً، مشيرةً إلى أن قلة استهلاك الأسماك قد تُسهم في اختلال التوازن الغذائي.

الأنماط الغذائية أهم من الأطعمة الفردية

نادرًا ما يختزل علم التغذية إلى مكون واحد “جيد” أو “سيئ”، فقد تؤثر الوراثة على قابلية الإصابة بالأمراض، لكن نمط الحياة والنظام الغذائي قد يحددان ما إذا كانت هذه القابلية ستصبح ذات أهمية سريرية. وبالمثل، لا يمكن تقييم السكر أو الدهون أو البروتين أو السعرات الحرارية بشكل منطقي دون مراعاة باقي النظام الغذائي، واحتياجات الشخص من الطاقة، والأطعمة التي يحصل منها على هذه العناصر الغذائية.

لا يتعلق تناول الطعام الصحي بإيجاد طعام واحد خارق – أو استبعاد مكون واحد تمامًا – بل يتعلق أكثر بالحفاظ على نمط غذائي متنوع ومتكامل يستطيع الجسم تحمله على المدى الطويل.

وكالة سبوتنيك