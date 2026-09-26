اللحوم تساعد كبار السن في الحفاظ على قوتهم البدنية.. دراسة تكشف التفاصيل

قد يكون النظام الغذائي أحد العوامل التي تساعد كبار السن على الحفاظ على قوتهم وقدرتهم على أداء الأنشطة اليومية، إذ وجدت دراسة صينية أن تناول كمية كافية من اللحوم يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالوهن المرتبط بالتقدم في العمر.

وأُجريت الدراسة على 5484 شخصًا من سكان مدينة نانجينغ الصينية، وجميعهم في سن 60 عامًا أو أكثر، حيث بحث العلماء في عاداتهم الغذائية وقارنوا بينها وبين مؤشرات الوهن لديهم.

ووفقًأ لموقع لينتا.رو، يُقصد بالوهن الشيخوخي حالة يفقد فيها الشخص جزءًا من قوته وقدرته على التحمل، ما قد يجعل بعض الأنشطة اليومية أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

وأظهرت النتائج أن 16.9% من المشاركين كانوا يعانون من الوهن، كما ارتفعت النسبة بشكل واضح بين الفئات العمرية الأكبر سنًا.

وبحسب الدراسة، بلغت نسبة الوهن 13.2% بين المشاركين الأصغر سنًا، بينما وصلت إلى 32.8% بين الفئة الأكبر عمرًا.

تناول اللحوم وعلاقته بالوهن

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الكمية الموصى بها من اللحوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالوهن بنحو 30% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.

وظل هذا الارتباط موجودًا حتى بعد أخذ عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في النتائج بعين الاعتبار، كما ظهر في معظم المجموعات التي شملتها الدراسة.

ويرى الباحثون أن الحصول على كمية مناسبة من اللحوم ضمن النظام الغذائي قد يكون مرتبطًا بالحفاظ على القوة البدنية لدى كبار السن، لكن النتائج لا تعني أن تناول اللحوم وحده يمنع الوهن أو يحمي من ضعف العضلات.

التغذية ليست العامل الوحيد

وتشير النتائج إلى أهمية الاهتمام بالتغذية مع التقدم في العمر، خاصة الحصول على كمية كافية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وفي الوقت نفسه، تظل الحركة والنشاط البدني من العوامل المهمة للحفاظ على القوة والقدرة على أداء المهام اليومية.

كما أن ظهور ضعف مستمر أو فقدان واضح في القوة أو صعوبة في الحركة لدى كبار السن يستدعي استشارة الطبيب، لمعرفة السبب وتقييم الحالة الغذائية والعضلية بشكل مناسب.

ونُشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Nutrition، وشملت سكان مدينة نانجينغ الصينية ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.

صدى البلد