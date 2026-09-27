انخفاض إنجاب المراهقات في مصر بنسبة 31%..!

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أمس الأربعاء 23 سبتمبر 2026، النتائج الأولية للمسح الصحى للأسرة المصرية لعام 2025، عن انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل مقارنة بـ 2.85 طفل عام 2021، بنسبة انخفاض 18.2%، ما يشير إلى إمكانية تحقيق الهدف الاستراتيجى للخطة العاجلة بالوصول إلى 2.1 طفل.

كما تراجع معدل إنجاب المراهقات (أقل من 20 سنة) إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة مقابل 50 مولوداً فى 2021 بنسبة انخفاض 31%، فيما تزايد استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول (اللولب والكبسولات) مما أدى لجودة الخدمة واستمراريتها.

وارتفعت نسبة السيدات اللاتى حصلن على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%، ونسبة الولادات على يد مقدم خدمة مؤهل إلى 98%، والولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%.، بالإضافة لارتفاع مستويات الوعى لدى الشباب غير المتزوجين (15-29 سنة) حيث ارتفعت نسبة الموافقة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل أول حمل إلى 28%، مقابل 18% فقط فى 2021.

الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أكد أن تراجع معدلات الإنجاب فى مصر يأتى فى إطار ما يُعرف بـ«نظرية التحول الديموجرافي»، موضحًا أن المجتمعات تمر بمراحل متتالية تبدأ بارتفاع معدلات المواليد والوفيات، ثم انخفاض معدلات الوفيات مع استمرار ارتفاع المواليد، وصولًا إلى مرحلة تتقارب فيها معدلات المواليد والوفيات.

وأضاف صادق، لـ «المصرى اليوم»، أن أغلب دول أوروبا والولايات المتحدة وصلت إلى المرحلة الثالثة من التحول الديموجرافى، بينما تدخل مصر حاليًا فى المرحلة الثانية، التى تشهد انخفاضًا فى معدلات المواليد والوفيات، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التساوى بينهما، موضحا أن هناك عوامل متعددة تقف وراء تراجع معدلات الإنجاب للمراهقات، من بينها الاهتمام بالتعليم، والظروف الاقتصادية، وزيادة الوعى لدى الأسر بأهمية تنظيم عدد الأبناء، إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة، وكذلك تأخر سن الزواج وخروج المرأة إلى سوق العمل.

وعن إمكانية أن يؤدى انخفاض معدلات الإنجاب إلى تغيرات مستقبلية فى شكل الهرم السكانى فى مصر، قال أستاذ علم الاجتماع إن المشكلة السكانية لا ترتبط فقط بعدد السكان، وإنما بخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وقدرة الدولة على توفير احتياجاتهم، موضحا أن الزيادة السكانية تفرض تحديات متعلقة بتوفير الغذاء والمياه والموارد، خاصة مع محدودية مساحة الأراضى الزراعية.

المصري اليوم