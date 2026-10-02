المغرب ومصر ودول عربية ضمن قائمة البلدان المعرضة لتهديد كبير من الكوارث الطبيعية

كشف تقرير المخاطر العالمي لعام 2026، عن وجود عدد من الدول العربية ضمن البلدان الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية، مع تصنيف مصر وليبيا والمغرب وموريتانيا ضمن الدول التي سجلت مستويات مرتفعة من المخاطر وفق المؤشر العالمي.

وبحسب التقرير، الذي يقيس مخاطر الكوارث في 193 دولة، جاءت مصر في المرتبة الـ30 عالميًا، بمؤشر بلغ 17.74 نقطة، لتتصدر قائمة الدول العربية المشمولة بالتصنيف، فيما حلت ليبيا في المرتبة الـ34 عالميًا بمؤشر بلغ 15.15 نقطة.

وجاء المغرب في المرتبة الـ45 عالميًا، مسجلاً 12.59 نقطة، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الـ50 بمؤشر بلغ 11.06 نقطة.

ويعتمد مؤشر المخاطر العالمي على مجموعة من العوامل، أبرزها مدى تعرض السكان للظواهر الطبيعية الخطرة، إلى جانب درجة هشاشة المجتمع وقدرته على الاستعداد للكوارث والاستجابة لها والتعافي من آثارها.

ويشمل التقييم مخاطر عدد من الظواهر الطبيعية، بينها الزلازل وأمواج تسونامي والفيضانات النهرية والساحلية والأعاصير والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.

وعلى مستوى دول شمال أفريقيا، جاءت الجزائر في المرتبة الـ66 عالمياً بمؤشر بلغ 7.96 نقطة، تلتها تونس في المرتبة الـ67 بمؤشر 7.74 نقطة، ما يضعهما في مستويات أقل من المخاطر مقارنة بمصر وليبيا والمغرب وموريتانيا.

وأشار التقرير إلى أن مستوى مخاطر الكوارث لا يرتبط فقط بدرجة تعرض الدولة للظواهر الطبيعية، وإنما يتأثر كذلك بعوامل اجتماعية واقتصادية ومؤسسية، من بينها جودة البنية التحتية، وأنظمة الإنذار المبكر، وقدرة المؤسسات والمجتمعات على مواجهة الكوارث والتكيف مع تداعياتها.

ويركز تقرير المخاطر العالمي لعام 2026 بصورة خاصة على مخاطر العواصف، التي تعد من أكثر الظواهر الطبيعية تسببًا في الخسائر والأضرار الاقتصادية حول العالم.

وفي تصنيف مخاطر العواصف، جاء المغرب في المرتبة الـ130 عالميًا، بمؤشر بلغ 0.46 نقطة، ما يضعه في فئة المخاطر المنخفضة فيما يتعلق بهذا النوع تحديدًا من الظواهر الطبيعية.

ويؤكد التقرير أن ارتفاع ترتيب دولة ما في مؤشر المخاطر لا يعني بالضرورة توقع وقوع كارثة فيها، وإنما يعكس مستوى المخاطر المحتملة الناجمة عن اجتماع التعرض للظواهر الطبيعية مع درجة هشاشة المجتمع وقدرته على مواجهتها.

وكالة سبوتنيك