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هواتف هامة

2011/05/14

2011/05/14


استعلامات مطار الخرطوم الدولي


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أرقام هواتف استعلامات مطار الخرطوم الدولي ..

استعلامات المطار
00249183777162

صالة المغادرة الدولية
00249183777163

صالة الوصول الدولية
00249183780370

صالة السفريات الداخلية
00249183780129

العمليات الجوية
00249183773240

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11 التعليقات

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      1. 1

        2011/10/16 at 8:26 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ليش لا يوجد موقع على الانترنت عليه حركة الطائرات القادمة والمغادرة؟

        الرد
        1. 1.1
          malik

          2015/06/30 at 6:29 ص (UTC 2) رابط التعليق

          قم بزياره موقع المطار لمعلومات الرحلات
          http://khartoum-airport.com

          الرد
      2. 2
        شيكو

        2015/09/11 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا إتحدى اى واحد سبق أن إتصل بإستعلامات المطار وتلقى ردا ؟!! الهاتف دائما مشغول وإذا كنت محظوظا ورن الهاتف لن تجد من يرد عليك وسبق لى أن قمت بتجربه وذهبت بنفسى لمكتب الاستعلامات وإتصلت من هاتفى وقامت الفتاة المسئوله عن الرد على المواطنين برفع السماعه ثم وضعته جانبا وواصلت ونستها مع زميله كانت تجلس معها ، وإقترح على مسئولى الورديات زيارة مكتب الاستعلامات من وقت لاخر او الاتصال بالهاتف حتى يتأكدوا من جانبهم أن الموظفات يقمن بواجبهن على الوجه الاكمل ولا تسئن للمجهود الذى يبذله مسئولي الطيران المدنى بتصرفات غير مسئوله !!.

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        1. 2.1
          ابو محمد

          2016/03/30 at 11:28 م (UTC 2) رابط التعليق

          صدقت
          مافي داعي اكتبوها
          يعني الافضل الزول يمشي بي نفسو و خلاص

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      3. 3
        فتحي فرح

        2016/02/05 at 6:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        رحلة السعوديه رقم 458 مؤجله من امس ابقى اعرف متي تطلع مع العلم بأن ركابها كانو باحد الفنادق وللحين ما ندري ايش نسوي الرحله من الخرطوم للرياض

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      4. 4
        يمان

        2016/04/03 at 6:02 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا بدي ارجع من اوربا من منطقة السويد على سوريا وبدي انزل على مطار بسودان بيستقبلوني ولا برجعوني ولازم يكون معي فيزا للدخول ولا لاء

        الرد
      5. 5
        truth

        2016/05/01 at 11:50 م (UTC 2) رابط التعليق

        عبارة عن زبلة ملموم فيها عواطلية ديل الهزموا السودان

        الرد
      6. 6
        مهند

        2018/05/06 at 9:59 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اتصل لي استعلامات السفريات الداخلية مافي زول يرد دا حالة ليكم

        الرد
      7. 7
        محمد

        2018/08/03 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق

        بالنسبه لى ناس الاستعلامات بقول ليكم احسن تقفلو التلفون مرة واحدة لو ماعايزين تردو على الناس .
        بتوفرو رواتب الموظفين بالطريقه دى
        وماف داعى لى كلمه مطار دولى دى

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      8. 8
        عزو

        2018/08/18 at 3:19 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الله يورينا فيكم يوم ياخي انتوا بناخدو قروش علي شغلكم دا ردوا علي التلفون

        الرد
      9. 9
        ندثر

        2019/10/31 at 11:14 م (UTC 2) رابط التعليق

        بلدنا نعلي شأن ياناس سودانا الاذانا ياناس كم انت كبير ياشعب السودان ودائما في المقدم يارب باقي البلاد تتعلم منكم

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