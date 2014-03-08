سيارة الكاردينال الفارهة -مطار الخرطوم

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5 تعليقات
طيب سيارتي تكون شنو
والله عادي جدا موجوده الحين في معرض ببحري ايش الهوجة الفي الاعلام دي يعني شنو سيارة
نوع المرسيدس لما ركبناهوا الكاردينال كان طالب الوكت داك اشتريتوا من شركة ابو العلاء وكيل المرسيدس بالخرطوم سنة1984 بى 40000جنيه سودانى وكت كان الريال السعودى 4ريال بى واحدجنيه يعنى بسعر اليوم 352000000مليون جنيه جايين تقولوا لى (الكاردينال )صدقات نوزعها كل عام قدر راس مال (الكاردينال )
مع احترامي للكاردنال لكن هذه السيارة غير مناسبة معه مع عنقرتوا الكبيرة دي وانا بقترح عليه ان يشتري بص بري القديم
والله ماشالله لنتو ودبريرصاح