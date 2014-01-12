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كاتب مصري: تم احتلالنا من كل شعوب الارض ؟ ان التاريخ المصري ليس في الواقع سوي سلسلة متصلة من الهزائم منينا بها امام كل الاجناس بدءا من الرومان الي اليهود
من رواية نيران صديقة للروائي المصري علاء الاسواني –
فيسبوك: من صفحة الأستاذ الصحفي السوداني طارق عثمان[/SIZE]
15 تعليقات
عن نفسي عشت ف مصر سنتين زماااااااان
و الان لو عبرت الطائره الاجواء المصريه سوف انزل
من الجو و اتركها
لا اريد ان اسمع و لا اري اي خبر عنها بتاتا
لا مسلسل لا فيلم لا بتيخ
اكبر مصائبنا ف الدنيا و الحمد لله
ان مصر شمالا و جماعه جنوبا و جماعه كده غربا
ولو خيرت لاخترت ان تكون الحبشه والسعوديه شرقا كما هي و بلاد المغرب العربي شمالا
“مع اعتذارنا لاهل الله الصالحين الذين هاجرو و مرو وسكنو مصر و هم قله ولا يقارنو مع الفراعنه المقصوديين !! “
من مزايا مصر جامعه الازهر !! فبكرم الله خرجت هذه المؤسسه التعليميه كم هائل من علماء الدين واللغه العربيه والمقرئين والحفظه لكتاب الله !! ونستطيع القول بانها حفظت الدين واللغه العربيه للشعوب العربيه نفسها وهي تعيش حاله من التخلف الفكري والثقافي خلال الخمسمائه عاما الاخيره , ولو ترك هذا الارث العظيم لاي دوله عربيه اخري لضيعوه !! وهذا من فضل وكرم الله علي اهل مصر التي ميزها بالازهر الشريف عن غيرها في هذه الحقبه التاريخيه . والغريب في الامر ان حكام مصر كانوا من المماليك الارناؤط والشركس والالبان والاتراك والزنج وغيرهم من المسلمين .
واستطاع الازهر والسلاطين من المماليك من نشر العلوم الدينيه في شتي بقاع الارض فارسلوا البعوث واتوا بطلبه العلوم الدينيه لتحفيظ كتاب الله والسنه النبويه , وهذا عمل عظيم جليل وميزه لايشعر بها لايعرفها الكاتب نقولها احقاقا للحق في وقت تطغي فيه مشاعر العداء الاعلامي في كل من صحف الخرطوم والقاهره . والله من وراء القصد…. ودنبق.
شيرنق بالله ياجماعه .. نشترى الكتاب ده .. ونرسلو للهنود المتسودنين عشان يطلعو على سخافات اسيادهم
أقول للكاتب الجاهل اقرأ تاريخ مصر قبل ان تتحدث عنها فمصر قاهرة الاعداء والمحتلين بداية من عصر الهكسوس ونهاية بكسر العنجهية الاسرائيلية فمن الذى صد هجمات التتار اليس المصريين ومن الذى هزم الصليبيين بجيوشهم الجبارة اليس المصريين ومن تصدى لاحتلال الفرنسيين ومن بعدهم الانجليز اليس المصريين ومن اعاد للامة العربية كرامتها بعد حرب 73 اليس المصريين ومن ساعد الامة العربية لتعيد لتستعيد حريتها من الاحتلال اليس الجيش المصرى الذى به خير اجناد الارض وهم شباب مصر ارجوا من هذا الكاتب الذى يحاول ان يمحو تاريخ مصر العظيم ان يعرف حجمه وحجم البلد التى يتحدث عنها والا يتطاول عليها من اجل شهرة زائفة او حفنة من الدولارات
ان مصر(المحروسة) هي أكثر بلاد في التاريخ تعرضت للاحتلال. وان بوابة مصر ظلت على مدى التاريخ مشرعة بدون بواب تودع غازيا وتستقبل الآخر وإن الشعب المصري هو اكثر شعب على وجه الأرض تعرض للظلم والاضطهاد على أيدي الغزاة من كل أركان الدنيا من كل عرق وملة,وان فترة خضوع وخنوع واستكانة المصريين لصنوف الاحتلال تعتبر أطول فترة في تاريخ البشرية امتدت على مدى (2284) عام ,أكثر من ألفي عام لم يحكم مصر مصري واحد ,أكثر من ألفي عام والمصري يسير على أرضه مطأطأ الرأس,المفارقة انه لم يفصل بين هذه السلسلة الطويلة من المحتلين يوم واحد بل كان كل غاز يقضى على سلفه,وظل الشعب المصري يهلل ويطبل لكل وافد جديد,وظل كل وافد يكافئ المصريين باستباحة المدن والقرى وسبي النساء والأطفال واستعباد الرجال سبعة أيام بلياليها في فاتحة كل حكم جديد.
بدأت رحلة الشعب المصري مع الذل والهوان مع الاحتلال اليوناني في عام 332 قبل الميلاد أعقبه المقدونيون إلى عام 305 ق م, ثم البطالمة من عام 305 ق م إلى عام 30 ق م, ثم الرومانيين من عام 30 قبل الميلاد إلى أن دخلها عمرو بن العاص في عام 640م استمرت الأمويون إلى عام 750م أعقبهم الطولونيون من عام 868 م الى عام 905م, فالعباسيون 905-935م, فالإخشيديون 935-969م.,فالفاطميون 969-1171م,فالأيوبيون 1171-1250م,فالعباسيون 1261-1517م فالعثمانيون والفرنسيون والألبان ثم الانجليز ,وأخيرا بقايا الأسرة الألبانية تحت غطاء الانجليز.وصل بالشعب المصري الهوان ان حكمه عبيد الغزاة حقبا من الزمن وخضع المصريون لعبيد الغزاة كما خضعوا لسادتهم من قبل, (المماليك البحرية)!!
{ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ }
يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه، وأنابوا إليه، شر الأشرار، وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم، كما قال تعالى:
{ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ }
[الزمر: 36] وقال:
{ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْراً }
[الطلاق: 3] وقوله: { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } أي: لا يحب من عباده من اتصف بهذا، وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر: الجحد للنعم، فلا يعترف بها.
[COLOR=#FF0045][FONT=Arial][SIZE=7][B]
وما تنسى تاريخ وملوك مملكة نبتة السودانية اللي حكموكم.. وما تنسى بعانخي.. هههههااااااا يا ولاد بمبة[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
صدقت ” والنعم” وشهد شاهد من أهلها يا من تكتبون وتكيلون التهم والسباب والشتائم للسودانيين ” الناس الطيبين الكرماء الشجعان ؟؟” وماذكرت يا أيها الكاتب “نقطة من بحر … ونحن نعرفكم تمام المعرفة وصدقت ووفيت وكفيت بعض الشئ ..
المصرى بيكذب ويصدق كذبة مافيش اية ولا حديث صحيح يقول ان المصريين خير اجناد الارض دى اساطيل زى مصر ام الدنيا .و كمان يقولو ان هلتر قال زمان ادينى سلاح المانى وعسكرى مصرى وان اغزو العالم .اكبر دليل على الكذب ان مصر فى هذا الوقت كانت محتلة وليس لديها جيش وطنى علشان هتلر يعجب بية .
[SIZE=5][B]قدت القناة السويسرية الأولى الناطقة بالفرنسية TSR يوم الخميس 30-06-2005 برنامجاً عن الحضارة النوبية في السودان وعن ملوك النوبة الفراعنة السود الذين حكموا مصر لعدة قرون من الزمان وقدمت تلك الحلقة التاريخية القيمة من خلال أشهر البرامج التلفزيونية على الساحة الإعلامية برنامج (Temps Présent ) وقال مقدم البرنامج إريك بوماد Eric Bumad أن الحقيقة التي تجهلها الشعوب وربما شعب وادي النيل نفسه هو أن ملوك النوبة في شمال السودان حكموا المصريين لعدة قرون وأن الحضارة النوبية هي أول حضارة قامت على وجه الأرض وأعرق حضارة شهدها التاريخ . في مدينة كرمة حاضرة النيل وعاصمة أول مملكة في العالم كما أكد عالم الآثار السويسري Archéologie المعروف في القارة الأوربية شارلي بونيه هذه الحقيقة أمام أعين كاميرا التلفزيون السويسري الذي نقل جزء كبير من بقايا الحضارة السودانية. شارلي بونية الذي تكلم من مدينة كرمة ويبدو علية الفخر والإعزاز بهذه الحضارة التي أصبح هو جزء منها حيث مكث في السودان أربعين عاماً وبدأت رحلة شارلي بونيه عندما قدم إلى مصر بعد أن درس علم الآثار في سويسرا ولكن من خلال بحوثه في مصر وجد أن هناك حلقة غائبة في تاريخ الحضارة الفرعونية وأن هناك مرحلة مهمة من مراحل تلك الحضارة مفقودة, ذهب إلى شمال السودان وبدأ يبحث عن أصل الحضارة الفرعونية التي ملئت الدنيا وبعد سنوات طويلة من الصبر و العمل المتواصل توصل شارلي بونيه إلى الحقيقة الغائبة وهي أن أصل الحضارة الفرعونية في السودان وأن فراعنة السودان هم الذين حكموا مصر حتى بلاد فلسطين . تحدث شارلي بونيه عن تلك الحضارة التي مر عليها أكثر من 300 ألف سنة و أكد أن الحضارة الفرعونية في مصر أتت بعد الحضارة النوبية في السودان وأن ملوك النوبة (الفراعنة السود) هم الذين نشروا تلك الحضارة من خلال حكمهم لمصر والذي امتد حتى فلسطين واستمر لقرابة ال2500 عام ولكن عندما استجمعت مصر قواها وعافيتها في زمن الفرعون نارمرNarmer وهو أول من أسس أسرة الفراعنة التي حكمت مصر بدأ الفراعنة يفكرون في اجتياح ملوك النوبة في السودان وبعد قرون من الزمان حكم مصر الفرعون بساميتك Psammétique وسيطر على منطقة النوبة ودخل مدينة كرمة ودمر حضارة الفراعنة السود و هدم القلاع والمعابد وتماثيل الفراعنة السود وكان ذلك في عام 664 قبل الميلاد وعرض شارلي بونيه التماثيل التي دمرها المصريون والقلاع والمباني الشاهقة التي كانت أعلى مباني في المنطقة بل وعلى مستوى العالم أنذاك , وكان ارتفاعها حوالي 20 متر مما يؤكد على أن حضارة كرمة كانت أول حضارة في العالم وكانت تسمى تلك المباني العالية في لغة النوبة ب( deffufa).
شكر شارلي بونيه الفريق الذي يعمل معه المكون من فرنسي عمل مسبقاً في الجيش الفرنسي بالجزائر وشاب سويسري ومهندسين سودانيين وخريجة آثار من منطقة كرمة ذكرت أن أباها عمل بالآثار المصرية بمنطقة أبو سمبل جنوب مصر و تحدث شارلي بونيه بإعجاب شديد عن الشعب السوداني وعن التعاون الذي وجده من السودانيين على كل المستويات وقال أنا جئت من بلد محايد وأعمل في مجال الآثار وهوة مجال محايد فلذا لدي علاقات متميزة مع كل السودانيين على مختلف مستوياتهم وكرر نفس الكلام عالم الآثار الفرنسي الذي يعمل جنباُ إلى جنب مع شارلي بونيه والذي ظهر على شاشة التلفاز طوال البرنامج وهو يرتدي الجلابية السودانية بإعزاز. زار شارلي بونيه و مجموعته محلية كرمة وقابل المسئولين وتحدث معهم بدون أي حواجز وطلب منهم إنارة المنطقة التي يعمل فيها واستقبلوه وكأنه واحد منهم . بعد أن إكتشف شارلي بونيه تمثال الفرعون ملك النوبة التي حكم مصر عمت الفرحة أرجأ المنطقة خرج أطفال المدارس يحملون العلم السوداني والعلم السويسري في فرحة لا توصف ولافتات كتب عليها (شكراُ شارلي بونيه) حملها أطفال المدارس الصغار وحضر الحفل وزير الداخلية السويسري ورئيس سويسرا لعام 2003 باسكال كوشبا ومعه وزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسين وبعض كبار المسئولين الذين ارتسمت الفرحة على وجوههم بتلك المناسبة العظيمة وكان ذلك في ديسمبر الماضي تقريباً. عبر إدريس أحد الذين قضوا سنين طوال في رحلة البحث مع العالم شارليه بونيه عبر عن فرحته يوم وجدوا تمثال الفرعون لأكبر الذي حكم المنطقة حتى فلسطين قال إدريس في هذا اليوم لم أكل قط من الفرحة ولم أنم, وباكتشاف تمثال الأكبرتكون رحلة البحث التي امتدت لمدة 40 عاماً تكللت بالنجاح الباهر وبالوقوف عند الحقيقة التي بحث عنها شارلي بونيه وهي أن الحضارة المصرية مستمدة من الحضارة السودانية في أرض النوبة والفراعنة السود في السودان هم الذين سادوا المنطقة قبل ظهور مصر على وجه الحياة . كل هذه المشاهد الحية نقلها تلفزيون سويسرا الناطقة بالفرنسية لمدة 60 دقيقة مما يؤكد على أهمية وحيوية الموضوع.
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الـــفراعنــة الســـود
مقال غاية في الأهمية تم نشره في مجلة ( المجلة ) في عددها الأخير رقم 1460 بعنوان
(الفراعنة السود.. فصول منسية من التاريخ)
كذلك الأهمية التي اولتها مجلة ناشيونال جيوفرافيك حيث قامت بنشر ملف كامل فيه تساؤلات كبيرة عن تلك الحقبة من الحضارة المصرية
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هل واجهت المملكة السمراء ما واجهته أتلانتس؟
ثلاثة أرباع قرن من الزمان هي الفترة التي حمل فيها أبناء النوبة لقب “فرعون”
وحكموا مصر خلال تلك الفترة التي ظلت مجهولة بالنسبة للمؤرخين إلى أن خرجت إلى النور على استحياء أثناء عمليات إنقاذ آثار النوبة عند بناء السد العالي.
وتكرر الحديث عن هذا التاريخ بعد أن ظهرت مدى أهميته مع بناء سد مروي الذي ينتهي خلال عام
ويعيد نفس الحديث عن مخاطر تهدد بإغراق النوبة للمرة الثانية لتكون مثل أتلانتس التي غرقت ومعها أسرارها.
ولكن النوبة تختلف أنها قد أفصحت عن بعض أسرارها في مرحلة تعد فصلاً مطوياً من التاريخ.
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* أطلق مصطلح “الفراعنة السود” على ملوك النوبة الذين حكموا مصر خلال 75 سنة وسموا بالأسرة الخامسة والعشرين.
وقد اهتمت مجلة National Geographic بهذا الموضوع وقدمت ملفاً كاملاً في عدد شهر فبراير يكشف الكثير من أسرار تلك الفترة الثرية.
استطاع علماء الآثار أن يتتبعوا تأثير هؤلاء الحكام ليس على مصر فحسب بل على القارة بأسرها نظرا لأن النوبة تعد حلقة الوصل بين الشمال وبين بقية القارة السمراء,
فقد نجحوا في توحيد مصر التي مزقتها الانقسامات شر ممزق وقاموا بإعمارها من جديد وعملوا على تشييد العديد من الآثار العظيمة.
وكونوا إمبراطورية قوية مترامية الأطراف تمتد من الحدود الجنوبية للمنطقة التي تقع فيها مدينة الخرطوم حالياً حتى البحر المتوسط شمالاً.
ولم يقتصر دورهم في التاريخ المصري على مجرد إعادة توحيد وإعمار مصر
وإنما في حمايتها من خطر الآشوريين كما يفترض بعض العلماء أن لهم نصيباً في حماية أورشليم من خطر الآشوريين.
وحتى الآن لا يزال المؤرخون يعتقدون أن هناك صفحات مطوية من تاريخ هذه الحقبة المهمة لم يمط عنها اللثام بعد
فقد كان تاريخ الفراعنة السود مجهولاً حتى نجح علماء الآثار في الخمسين عاماً الماضية فقط من سبر أغوار هذه الأسرة ذات التأثير الكبير في التاريخ المصري..
وقد أسفرت عمليات التنقيب عن مفاتيح حياة هؤلاء الملوك-الفراعنة.
وأظهرت أنهم لم يأتوا من العدم أو بمجرد صدفة
فهم نتاج حضارة إفريقية ازدهرت على ضفتي النيل جنوبا لمدة 2500 سنة مما يجعل فترة ازدهارها تتواكب مع ظهور الأسرة المصرية الأولى.
ومن أهم الشواهد على حضارة الفراعنة النوبيين تلك الأهرامات التي قاموا بتشييدها في صحراء النوبة.
عاما الازدهار الفراعنة السود حكموا
اهرامات مروى شمال السودان (( النـوبة ))
ويقارن التقرير بين تلك الآثار في السودان ومثيلتها في مصر ومدى التجاهل الإعلامي الدولي الذي تعاني منه الأولى
حيث أن السودان بالنسبة للعالم لا يعني إلا تغطية أنباء أزمة دارفور من ناحية أو الأزمة في الجنوب من ناحية أخرى.
كما أن تلك المعالم ليست كلها مفتوحة للزيارة سوى تلك الكائنة في مدن كورو وميرو ونوري.
وتقف تلك الأهرامات وحيدة في الصحراء بما لا يعبر أبداً عن تلك الحضارة المزدهرة التي قامت بتشييدها.
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النوبة ومصير أتلانتس
عاما الازدهار الفراعنة السود حكموا
مشروع سد مروي
وثمة تهديد تواجهه آثار الفراعنة النوبيين ويعيد الغموض ليسيطر على مصيرها.
ويتمثل هذا التهديد في اتجاه الحكومة السودانية لإقامة سد ضخم على النيل يبعد 600 ميل عن السد العالي في أسوان
والذي تسبب إنشاؤه في الستينيات في إغراق العديد من القرى النوبية تحت مياه بحيرة ناصر
(التي تسمى في الجنوب ببحيرة النوبة).
وبنهاية عام 2009 سيتم الانتهاء من بناء سد مروي ومن المتوقع أن تكون أول نتائج إنشائه أن تقوم البحيرة بامتداد 106 أميال
بغمر آثار قائمة إضافة لآلاف الأماكن التي لم تكتشف بعد.
وخلال السنوات التسع الماضية نشط علماء الآثار في رحلاتهم الاستكشافية في تلك المنطقة
ولم يخفوا الغصة التي يشعرون بها من أن هذه الأرض التي شهدت فترة تاريخية غاية في الأهمية ستلقى نفس مصير أتلانتس.
إلا أنهم يشيرون إلى أن أتلانتس لم يتأكد بعد مدى واقعيتها بعكس النوبة التي سيتم إغراقها للمرة الثانية
خلال أقل من نصف قرن حضارة عاشت على أرض الواقع ولا تزال شواهدها تؤكد للعالم بأسره مدى الازدهار الذي وصلت إليه.
أصــــل الفراعنة
لم تكن مسألة اللون أو العرق لتشغل البال وقت قيام الغزو التاريخي لأرض مصر على يد ملك النوبة
(بيــا) الذي يطلق عليه (بعنخي) و (منخبر رع).
ففي التاريخ القديم كان فنانو مصر واليونان والرومان يبدون اهتماماً واضحاً بكل تفاصيل الجسد لاسيما تلك التي تميز عرقاً عن الآخر, وكذلك بلون البشرة.
ولكن لا يوجد دليل على أن لون البشرة الأسود كان يضع صاحبه في مرتبة أدنى إذ أن مسألة اللون لم تكن ذات أهمية
إلا أن هذا تغير منذ احتلال القوات البريطانية قارة أفريقيا في القرن التاسع عشر حين بدأت الدراسات تبدي اهتماماً أكبر بمسألة لون بشرة النوبيين.
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عاما الازدهار الفراعنة السود حكموا
وقد قام المستكشفون بإعلان اكتشاف معابد وأهرامات بديعة التصميم من حطام حضارة قديمة اسمها (كوش).
وعمل بعضهم على تدمير تلك الآثار بحثاً عن الكنوز
كما فعل الإيطالي جسيبو فرليني الذي نسف قمم بضعة أهرامات نوبية
بل إنه دعا الآخرين أن يحذوا حذوه.
في حين أولى ريتشارد ليبسيوس اهتماماً أكبر بالجانب العلمي,
وقام بالعديد من الأبحاث إلا أنه خرج بنتيجة اعتبرتها الأوساط العلمية نسفاً لكل أبحاثه نظراً لعدم منطقيتها.
فقد قرر أن أهل النوبة ذوو أصول قوقازية.
ونفس الأمر للعالم الشهير جورج ريسنر الذي يعد أول من قدم دليلاً على أن ملوك النوبة الذين حكموا مصر
إلا أنه عاد وأعلن أن النوبيين ليسوا هم من قام بتشييد الآثار التي أسهم في اكتشافها.
وكان يؤمن أن حكام النوبة الذين حكموا مصر لم يكونوا أصحاب بشرة سوداء بل بشرة فاتحة فهم من أصول مصرية-ليبية.
وقد قامت هذه الطبقة بحكم الشعوب البدائية من الزنوج في تلك المنطقة وسرعان ما اختلطوا بهم فاكتسبوا الملامح المميزة لهم.
وقد ذهب بعض علماء المصريات المهتمين بالناحية التشريحية إلى أن قدماء المصريين بصفة عامة كانوا أفارقة ذوي بشرة سوداء
بدءاً من توت عنخ آمون إلى كليوباترا مدللين على ذلك بما زعمه البعض أن الملكة تي جدة الملك توت كانت ابنة لأحد الفراعنة النوبيين وهو ما لم يثبت بعد.
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تجاهل تاريخ قارة
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عاما الازدهار الفراعنة السود حكموا
ويبدو تجاهل فترة حكم النوبيين مصر في عدم تعرض المؤرخين لهذه المرحلة المهمة من التاريخ القديم ففي كتاب
“عندما حكمت مصر المشرق”
الذي قام بتأليفه عدد من علماء المصريات الأوربيين 1942
لم يتم التعرض للأسرة النوبية التي حكمت مصر ولا لمؤسسها (بيا)
إلا بثلاث جمل فحسب تخلص إلى أن تأثيرها تلاشى سريعاً.
وقد تسبب هذا التجاهل في جهل العالم بحقبة مهمة من التاريخ إضافة إلى الجهل بحضارة قارة كاملة
ظلت لقرون في دائرة النسيان حتى أن العالم السويسري الشهير تشارلز بونيه
يقول إنه تعرض للاتهام بالجنون عندما أعلن أنه سيدرس حضارة النوبة.
ولم تتغير تلك النظرة إلا منذ حوالي أقل من خمسين عاماً في إطار الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة قبيل إنشاء السد العالي
وذلك بالاكتشافات المتعاقبة لقطع تنتمي لحضارة النوبة القديمة,
ومن هنا بدأ اهتمام المستكشفين بتلك البقعة الثرية.
وتمضي السنوات ليأتي تشارلز بونيه في 2003 بعد أن أمضى أربعة عقود من الأبحاث
ليعلن الكشف عن سبعة تماثيل حجرية لفراعنة نوبيين بعد عشرات السنين من التنقيب
أسفرت عن التوصل للعديد من الحقائق عن أصحاب تلك الحضارة.
ومن ذلك أنها كانت تعتبر مركزاً زراعياً مهماً بما فيها من حقول غنية وإنتاج حيواني.
كما أن أهل النوبة كانوا في قمة الثراء نتيجة تجارتهم في الذهب والأبنوس والعاج.
ويخلص بونيه إلى أن تلك المملكة كانت بمعزل عن مصر وأن لها طابعا مميزاً إضافة لاختلاف الطقوس الجنائزية.
ويؤكد أن هذه الحضارة كانت في أوجها عندما انتهت المملكة الوسطى في مصر بين عامي 1785 1500 ق.م.
عاما الازدهار الفراعنة السود حكموا
التماثيل التى اكتشفها تشارلز بونيه
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بين الحرب والحب
يعد العالم السويسري أن (كرمة) عاصمة مملكة كوش هي أول مدينة حضرية أنشئت على ضفاف النيل قبل 27 قرناً من الزمان.
وقامت بها حضارة هائلة إلى أن تمكن الفرعون بساماتيك من تدميرها بعد أن سيطر على منطقة النوبة في عام 664 ق.م ولهذا لم توجد تماثيل واضحة للفراعنة السود.
وجاء هذا في ظل النزاعات التي كانت تنشب بين النوبة ومصر.
ويرجع المؤرخون هذا إلى أن المصريين لم يرق لهم وجود مملكة بهذه القوة في الجوار خاصة أن ملوك النوبة استغلوا مناجم الذهب الموجودة في أراضيهم
في مد نفوذهم إلى غرب آسيا وهو ما رآه الفراعنة خطراً محدقاً عليهم فقاموا على أثر هذا بتشييد القلاع والحصون على امتداد مجرى النيل.
كما قامت الأسرة الثامنة عشرة بإرسال الجيوش لغزو بلاد النوبة بهدف تأمين طرق التجارة التي تربط مصر بقارة أفريقيا
وتمر عبر أراضي النوبة إضافة للرغبة في الاستيلاء على ثروات النوبة.
ولكن العلاقة بين البلدين لم تكن حروباً على الدوام فالتاريخ يسجل أن حالة من الانسجام سادت الحياة بين الشعبين
حتى أن أهل النوبة كانوا من أوائل الذين كان لديهم وله بكل ما هو مصري
Egyptomania -بحسب ناشيونال جيوغرافيك-
ومن هذا أن العديد من النوبيين قد تولوا مناصب مهمة في مصر ,
وآثر أهل النوبة الانخراط في الحياة الاجتماعية المصرية وكذلك المعتقدات فقد عبدوا الإله آمون.
ومن تلك المظاهر استخدامهم اللغة المصرية القديمة واتباعهم الأسلوب المصري في الدفن بديلاً عن الطريقة النوبية
التي تقوم على وضع الميت في حفرة بيضاوية الشكل بحيث يرقد على جنبه الأيمن ويكون في وضع الجنين ويتجه إلى الغرب.
وقد اعتبر المؤرخون في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين أن هذا دليل على الضعف.
ولكن المعلومات التي توافرت عن تلك الفترة فيما بعد أثبتت أن العلاقة بين الطرفين كانت طيبة لأبعد حد
لدرجة أن عالم الآثار تيموثي كيندال يذهب إلى أن الكهنة المصريين هم من طلب العون من ملوك النوبة
لكي يعيدوا لمصر مكانتها السابقة.
وكان الليبيون يحكمون الشمال في القرن الثامن قبل الميلاد وكانوا يتظاهرون بعبادة الآلهة المصرية ويقدمون لها فروض الطاعة وذلك لمجرد نيل الشرعية،
وكانوا سرعان ما ينقلبون على هذا بمجرد تولي السلطة حيث يرجعون عن ولائهم الزائف.
وأخذ الكهنة المصريون يبحثون عن حكام أقوياء يخلصونهم من هؤلاء ولا ينقلبون على آلهتهم.
ولم يجدوا خيراً من ملوك النوبة الذين أعادوا لمصر استقرارها دون أن يتدخلوا في شؤون المصريين وشعائرهم بأي حال من الأحوال.
ويرى كيندل أن النوبيين بذلوا جهوداً حقيقية لإعادة الاستقرار لمصر دون انتظار مقابل.
حملة لإنقاذ الشمال
عاما الازدهار الفراعنة السود حكموا
يعد الفرعون (بيا) هو الأب الروحي للأسرة الخامسة والعشرين والتي تمثل فترة ظهور الفراعنة النوبيين.
وفي عام 730 قرر أن غزو مصر هو أفضل طريقة لحمايتها من الانقسامات التي كادت تعصف بها وأودت بها إلى حالة غير مسبوقة من الوهن والضعف.
وبالفعل أعد العدة لغزو مصر, وتسجل الآثار التي تركها الخطبة التي ألقاها أمام قواد الجيش قبيل التحرك شمالاً وأوضح خلالها أن استقرار البلاد يقبع تحت أسنة سيوفهم ورماحهم.
وقد كانت مصر خلال تلك الفترة في حالة من الانفلات خاصة بعد أن سادت الخلافات بين الأمراء الذين سعى كل منهم لمحاولة الاستقلال بالجزء الذي يتولى إدارته مما وضع البلاد في حالة من التفتت
تهدد بسقوط تلك الحضارة التي قدمت للبشرية إسهامات لا تنكر.
وخلال عشرين عاماً لم يكتف الملك النوبي بحكم النوبة بل اعتبر نفسه الحاكم الفعلي لمصر والوريث الشرعي للمكانة الروحية التي يحتلها الفراعنة لدى الشعب.
إلا أن إقامة (بيا) في مملكته دون زيارته الإقليم الشمالي قط قللت بعض الشيء من إعلانه تنصيب نفسه حاكماً للبلاد ولم يؤخذ كلامه مأخذ الجد.
لكن مجريات الأمور أثبتت أن الملك النوبي لم يكن عابثاً عندما أعلن هذا,
وأنه يعني كل كلمة تفوه بها. وتنقل عنه الكتابات التي خلفها قوله
: “ستدرك مصر أنني جاد في إصراري على وضع بصمة لا تنسى من تاريخها”.
وبدأت قواته تزحف شمالاً متجهة إلى طيبة الأقصر حالياً-
جاعلة منها نقطة انطلاق نحو غزو مصر.
وقد أمر جنوده باتباع طقوس معينة تؤكد ولاء الجيش النوبي للإله آمون فقد كان (بيا) يعلن عبادته لآمون,
وكانت تعليماته تنص على أن يقوم الجنود بتطهير أنفسهم قبل بدء الحملة وذلك بالنزول في نهر النيل
بعد أن يرتدوا ملابس فخمة ويتوجهوا إلى البحيرة المقدسة في معبد الكرنك التي يمدها النيل بالمياه عبر قناة صغيرة.
وجاء اختياره معبد الكرنك أكبر معبد جنائزي في العالم لأنه مكان عبادة آمون.
ولم يقتصر الأمر على الجنود بل إنه قام أيضاً بالاحتفال معهم وقدم قرابين للإله آمون.
وبمجرد انتهاء تلك الطقوس بدأت الحملة العسكرية في التحرك قاضية على أي جيش تواجهه في طريقها فتحقق له السيطرة على طيبة
إضافة إلى سلطان اسمي على مصر الوسطي بني سويف حالياً-.
وسرعان ما تناقل قادة القوات المصرية تلك الأنباء وسرى الرعب في أوصالهم خاصة بعد أن رأوا هذا الجيش القوي
لم تنجح أية قوات في التعامل معه إذ كانوا يطلقون على النوبة اسم (تا سيتي) وتعني أرض النبال نظراً لمهارة النوبيين في فنون الحرب.
ولم تفلح محاولة إقامة تحالفات لصد الهجوم النوبي.
وبنهاية العام خضع جميع الولاة في مصر للملك النوبي بما فيهم (تف نخت) أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين رغم قوة إقليم الدلتا.
وتسجل الكتابات المصرية القديمة رسالة من تف نخت الذي اضطر للاختباء في مستنقعات الدلتا إلى (بيا) جاء فيها
: “كن رحيماً بنا؛ فأنا لا أجرؤ على رفع وجهي أمامك في أيام العار تلك؛ ولا أستطيع أن أقف أمام غبار خيولك. وها أنا أطلب عفوك”.
ووصل الأمر إلى أن حكام المناطق التي دخلها الملك النوبي الطموح سعوا للتقرب إليه فعرضوا عليه أن يصلي في معابدهم
كما قدموا إليه المجوهرات القيمة وتنازلوا له عن خيولهم ذات السلالات النقية.
ومن جانبه عمل على تعزيز وضع الأسرة النوبية عن طريق السيطرة الدينية أجبر الزوجة البشرية للإله آمون شبن-أوبت
ابنة أحد ملوك الأسرة الثالثة والعشرين على تبني أخته أمنريدس.
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عاما الازدهار الفراعنة السود حكموا
مملكة كرمة .. مغمورة تحت الرمال
تم تتويجه “سيد القطرين” وسرعان ما حمل له الشعب مشاعر التقدير ولم ينظروا إليه كغازٍ حيث أنه لم يلجأ لإحداث أية تغييرات في أي جانب من جوانب حياتهم.
ولكن الملك النوبي الفرعون الجديد- اتخذ قراراً مفاجئاً لا يزال المؤرخون يجهلون سبب الإقدام عليه
معتبرين أنه قرار غير عادي بالمرة إذ قرر أن يتجه جنوباً عائداً إلى أرض النوبة
ولم يذكر التاريخ أنه عاد إلى مصر مرة أخرى.
رأى بعض المؤرخين أن عودته إلى مملكته ربما كانت خوفاً من حدوث أية انقلابات قد يتعرض لها في مصر.
ولكن غالبية دارسي تلك الفترة يجزمون أنه استطاع تقليم أظافر أية قوة مسلحة خلال حملته العسكرية
التي لم تستغرق سوى عام واحد كان كفيلاً بإخضاع أقوى الحكام؛
كما أنه تمكن خلال فترة وجيزة- أن يغير نظرة المصريين إليه،
فقد اعدوه مخلصاً من الوضع السيئ الذي كانت عليه البلاد, بل ذهب بعض المؤرخين إلى أن الشعب رأى فيه بارقة أمل في توحيد البلاد
التي عانت حالة من التمزق لم تشهدها من قبل. لكنه كان يرى (نباتا) هي عاصمة ملكه ولم يكن يريد حكم مصر بنفسه.
وعندما مات الفرعون (بيا) عام 715 ق.م في النوبة بعد فترة حكم استمرت 35 عاماً
تم تنفيذ وصيته التي نصت على أن يدفن كما يدفن الفراعنة في مصر
بوضعه في أحد الأهرامات التي شيدها في النوبة,
وأن يوضع بالقرب منه أربعة من أحب الخيول إليه
وتم بالفعل إمضاء وصيته.ويجمع علماء الآثار على أن ثمة خسارة كبيرة تتمثل في عدم وجود صورة كاملة لهذا الفرعون المعجزة.
وفي المعبد الموجود في (نباتا) عاصمة مملكة النوبة يوجد له تمثال لم يتبق منه سوى رجليه.
ولم يؤد هذا التمثال إلا إلى التأكد من معلومة واحدة وهي أن هذا الفرعون كانت بشرته سوداء
وهو الدليل الذي دحض أية شكوك عن وجود أسرة فرعونية جاءت من النوبة حكمت مصر.
وبهذا يعد (بيا) أول حكام مصر الذين أطلق عليهم اسم “الفراعنة السود” بفضل حملته العسكرية الناجحة
التي مهد فيها لتلك الحقبة التي حكم فيها ملوك النوبة مصر.
كما يكون بذلك الملك-الفرعون وهنا تجدر الإشارة إلى خطأ شائع في إطلاق لفظ “فراعنة” على عموم قدماء المصريين
فاللفظ يقتصر على الحكام الذين ينالون مباركة الآلهة المعبودة آنذاك
وهو ما فرق به القرآن الكريم بين “فرعون” في قصة موسى و”الملك” في قصة يوسف عليهما السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أبحث على الانترنت ولفت انتباهي مقالك الركيك الذي يحمل بطياته أخطاء وخطاب قبلي وعنصري ولا أخفيك ( تطبيل ) عسى تنال رضا زائفا
ولا يرتقي أمثالك للرد العلمي أو حتى لمناقشة تاريخية ولكني دخلت أعلق على من يدعون حب دين الله والإسلام ( إن شاء الله تكون مسلما ) أن الله قد أيد للأمة وقت ضعفها وهوانها بل وضياع خلافتها ببغداد واجتياح المغول لأقطار البلاد الإسلامية واستباحة بيضتها بمن تقول عنهم عبيد المحتلين أو الغزاة بمعنى أصح
– فللماليك فضل عليك وأجدادك وعلى المسلمين كافة فلا ينكر فضلهم بعد الله والجنود المصريين وقد كانوا حماة الأمة ودرعها يوم لم نسمع عن أجدادك وقتها شيئا.
– المصريين أصهار وأخوال الرسول فلهم ما لهم من فضل ومناقب لا حصر لها وكفى بأهل مصر فخرا أن يذكرها رب العالمين بكتابه وسيدة المتوكلين على ربها هاجر عليها وعلى زوجها نبي الله إبراهيم
ولنا الفضل عليكم بعد الله بإدخال الإسلام بلادكم
فلما لم يجد أمثالك فخرا يفتخر به أو عزا أخذ يسرق ويحرف بل ويكذب حتى بانتمائه لفراعنة الزمان القديم وياليته ينجح
خلي رينيه ينفعك
خلقة امك سودانية مش مصرية
مصر سببت عقدة نفسية للمحيط الجغرافي كله خاصة السودان. مصر محاطة بالبداوة والقبلية والرعاع من كل الاتجاهات. مصر هي الكيان الحضاري الوحيد الذي يملئ فراغ ممتد من فارس في الشرق الي المحيط الاطلنطي في الغرب ومن الاناضول وجنوب اوربا في الشمال الي المحيط الهندي في الجنوب. المحيط المصري كله عباره عن صيع وهمج لا تارخ لهم ولا اي ايجاز يذكر. مصر بحضارتها وبتاريخها تثير حسد وغيرة هؤلاء الكسالي الذين لا ذكر لهم. السوداني المشهور عنه الكسل وقلة الحيلة كان يملك خصبة عشرات اضعاف ما تمك مصر والطبيعةفي بلده كانت ارق واسهل من طبيعة مصر ومع ذالك لم يستطيع ان يبني حضارة ولا صنع تاريخ وعاش طول حياته في ظل مصر وقرر ان يسرق تارريخ مصرر علي ان يبي تاريخ لنفسه. السودان العاجز عنن الانجاز يدعي ان ضارته سبقة مصر لا بل انه هو من نقل الحضارة لمصر طب اعطوونا امارة لهذا الخبل وارضكم وتاريخكم خالي من اي انجاز
مصر سببت عقدة نفسية للمحيط الجغرافي كله خاصة السودان. مصر محاطة بالبداوة والقبلية والرعاع من كل الاتجاهات. مصر هي الكيان الحضاري الوحيد الذي يملئ فراغ ممتد من فارس في الشرق الي المحيط الاطلنطي في الغرب ومن الاناضول وجنوب اوربا في الشمال الي المحيط الهندي في الجنوب. المحيط المصري كله عباره عن صيع وهمج لا تارخ لهم ولا اي انجاز يذكر. مصر بحضارتها وبتاريخها تثير حسد وغيرة هؤلاء الكسالي الذين لا ذكر لهم. السوداني المشهور عنه الكسل وقلة الحيلة كان يملك ارض خصبة عشرات اضعاف ما تمك مصر والطبيعة في بلده كانت ارق واسهل من طبيعة مصر ومع ذلك لم يستطيع ان يبني حضارة ولا صنع تاريخ وعاش طول حياته في ظل مصر وقرر ان يسرق تاريخ مصرر علي ان يبني تاريخ لنفسه. السودان العاجز عن الانجاز يدعي ان حضارته سبقة حضارة مصر لا بل انه هو من نقل الحضارة لمصر طب اعطونا امارة لهذا الخبل وارضكم وتاريخكم خالي من اي انجاز. مش لم نحب نكذب, نكذب كذب معقول عشان نلاقي عبط تصدقنا.