كاتب مصري: تم احتلالنا من كل شعوب الارض ؟ ان التاريخ المصري ليس في الواقع سوي سلسلة متصلة من الهزائم منينا بها امام كل الاجناس بدءا من الرومان الي اليهود





[SIZE=5]بماذا يتميز المصريون إذن؟! اين فضائلهم ؟ انني اتحدي اي شخص ان يذكر لي فضيلة مصرية واحدة ؟! الجبن والنفاق ، الخبث واللؤم، الكسل والحقد ، تلك صفاتنا المصرية ولاننا ندرك حقيقة انفسنا فنحن نداريها بالصياح والاكاذيب . شعارات رنانة جوفاء نرددها ليل نهار عن شعبنا المصري ” العظيم” والمحزن اننا من فرط ترديدنا للاكاذيب صدقناها، بل اننا – وهذه مدهشة حقا ننظم اكاذيبنا عن انفسنا في اغنيات واناشيد ، هل سمعتم عن اي شعب في العالم يفعل ذلك ؟ هل يردد الانجليز مثلا ” اه يا انجلترا يا بلدنا.. ارضك مرمر وترابك مسك وعنبر ” هذا الابتذال من خصائصنا الاصيلة ! تصوروا ! لقد قرأت العبارة التالية من كتاب المطالعة المقرر للصف الثاني الابتدائي : ” ان الله يحب مصر كثيرا وقد ذكرها في كتابه الكريم ولذلك فقد حباها بجو معتدل جميل صيفا وشتاء وهو يحميها من كيد الاعداء” انظروا الي ركام الاكاذيب الذي يحشونه في عقول الاطفال ، ان جونا “المعتدل الجميل” هذا هو الجحيم بعينه سبعة اشهر من مارس الي اكتوبر والحر المستحر يشوي جلودنا حتي تنفق البهائم ويذوب اسفلت الشوارع من وطأة القيظ، وما زلنا نحمد الله علي جونا الجميل ! ثم .. اذا كان الله يحمي مصر من كيد الاعداء كما يقولون فلماذا تم احتلالنا من كل شعوب الارض ؟ ان التاريخ المصري ليس في الواقع سوي سلسلة متصلة من الهزائم منينا بها امام كل الاجناس بدءا من الرومان الي اليهود .

من رواية نيران صديقة للروائي المصري علاء الاسواني –

فيسبوك: من صفحة الأستاذ الصحفي السوداني طارق عثمان[/SIZE]