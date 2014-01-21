د. انور دفع الله: اختاروني ضمن 50 شخصية أفريقية وأخرى عالمية يُنصح بمتابعة أنشطتهم خلال عام 2014

بالأمس، أرسلت لي الصديقة مريم جامع رسالة تخبرني بأنهم قد أختاروني ضمن 50 شخصية أفريقية وأخرى عالمية يُنصح بمتابعة أنشطتهم خلال عام 2014. وهذا شرف كبير ليس لي فقط كشخص، بل لمجتمعي ولوطني ولكل من يشاركوني الحُلم بوطن عظيم أسمه السودان رغم قساوة المحن.
الشاهد في الموضوع أن الناشطة الأفريقية مريم جامع كان قد تم إختيارها ضمن قائمة أقوى 20 شخصية شابة في أفريقيا عام 2012 من قبل مجلة فوربس المعروفة. وكذلك تم ترشيحها من قبل شبكة المجتمع الأفريقي في صحيفة الغارديان البريطانية كأحد الناشطات الأفريقيات ليتم متابعة أنشطتهن عام 2013 ومؤخراً تم ترشحيها كأحد القادة الشباب عالمياً من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي. و تم التصويت لمريم كأحد أفضل 25 شخصية افريقية أنجزت بواسطة صحيفة الغارديان البريطانية.
إلتقيت بمريم عام 2010 خلال مؤتمر تيدأكتيف TEDActive 2010 وقد تلاقت أفكارنا بخصوص أفريقيا والنهضة والخ..أنا جد فخور بذلك الترشيح واهديه لكم جميعا ايها الزول وايتها الزولة. محبتي
د. انور دفع الله
5 التعليقات
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2014/01/22 at 8:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
الزول ده اسألوا منو رواد الاسافير زول عكليته و مدعى المعرفة و العلم
و قرايتو كلها كمبيوتر ممكن اصغر شافع يعرف اكتر منو .. و تانيا
تيدكس ده ما سمعنا بيهو الا عند الزول المطير عويناتو .. والله لو قلتوا ليهو
نرشحك تكون رئيس يصدق طوالى المهجوم ده .. قرايتو بتاعت الاسكندريه و كوريا
و الله انبرش انبراش شديد للحكومة و السفارة فى مصر و كوريا عشان يدوه منحه
و كل ما يمكلك من خبرة و تجربة ترجمة شرايط اليوتيوب الخاصة بى تيد كس ..
و لكل من لا يعرفة يكتب فى جوجل انور كنج .. يعنى بالعريى الفصيح مسمى
نفسو ( الملك ) و ملك فى شنو الله يعلم ..
2014/01/22 at 5:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]الزول دا منو يا اخوانا
والله ما بعرفو[/SIZE]
2014/01/22 at 6:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
الزول ده مخلوع ليه دائماً ؟ ما مصدق الخبر الذي يقال له عبر الهاتف واللا شنو ؟ ماسكاه أم فريحانة ماله؟؟؟؟؟ عالم وهم ووهم كبير ؟؟؟
2014/01/22 at 9:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
الزول انتهازي مرة مع المعارضة ومرة مع الحكومة عايز يلمع نفسه باي طريقة انت وين من العلماء السودانيين الساهمو باكتشافات علمية كبيرة تهم كل البشريةومافي واحد فيهم عمل دعاية لنفسه بمقال وكواريك زيك ونحن مالنا ومال تيد اكس ولا مريم جامع وتيد اكس زاتا حتنفع الناس بشنو قال تيد اكس قال قوووم لفففف
طبيب من دبلن
2019/01/13 at 12:30 م (UTC 2) رابط التعليق
أنور يعرفك من بدري وانا مثل الكثيرين اتخدعك فيك… زول منافق ذو وجهين معارض كبير ضد الحكومة واخيرا حارق بخور للحكومة وانتهازي وبتحب نفسك وكييسك فاضيي ومخلوع لمممن اروش ناس كتار بيشموك جدا وخفيف… الله يهديك