اعراض قرحة المعدة أبرزها الشعور بالحرقة والقىء

اعراض قرحة المعدة كثيرة، فهذه القرحة يعانى منها البعض، وتظهر عليهم بعض الأعراض التى تؤكد إصابتهم بها، كما أن أسباب قرحة المعدة كثيرة ومعقدة، فمنها ما ينتج نتيجة تناول الكثير من الأطعمة الغير مريحة للمعدة، كالطعام الحريف، والشطة وغيرها، كذلك تعاطى بعض الأدوية لفترات طويلة قد يسبب هذه القرح أيضا.
وحسب ما جاء بموقع “mayoclinic”، فإن أعراض القرحة المعوية كثيرة ومتعددة، ومن أبرز هذه العلامات والأعراض الشعور دون شك بحرقة فى المعدة شديدة، كذلك هناك بعض أنواع الأكلات والأطعمة التى يشعر المريض بعد تناولها بحالة من عدم الراحة، خاصة الطعام الدسم بشدة، كذلك قد يعانى المريض بقرحة المعدة من بعض الأعراض والعلامات الأخرى التى من بينها الشعور بحالة من الرغبة فى التقيئ.
اعراض قرحة المعدة المتعددة
وأضاف الموقع المذكور أيضا أن أبرز وأهم أعراض قرحة المعدة يتمثل فى حدوث أوجاع وآلام شديدة بالمعدة، يشعر بها المريض، كذلك تظل الأحماض المعوية فى إحداث آلام بالمعدة خاصة فى وقت الرغبة فى تناول الطعام، وتزيد الأمور سوءا بعد تناول الوجبات وخلال النوم، كما أن أغلب المرضى يحاولون التخلص من هذه الآلام بتعاطى بعض العاقير التى تهدئ حمص المعدة أو الطعام المهدئ أيضا، ولكن لا مفر فالمشكلة تعاود بالظهور مرة أخرى ليعانى مالمريض من الحرقة والألم.
وأما عن الأعراض الظاهرة الحقيقية للقرجة المعوية، هو اشتداد هذه العلامات، وحدوث حالة من القئ الفعلى والاستفراغ مصحوبا بالدم أو من غير، والدم غالبا ما يكون مائل إلى اللون الأسود أو الأحمر أيضا، كذلك يعانى المريض من حالة نقص فى الوزن ملحوظ أيضا، كذلك قد يعانى المريض من أهم أعراض قرحة المعدة، وهى الشعور باضطراب فى الشهية مرة أخرى، كما قد يعانى بعض المرضى بالقرح المعدية من مشكلات تتعلق بالوعى، فقد يعانون فى بعض الأحيان من حالة من حالة إغماء، لذلك فأعراض القرح المعدية كثيرة ومختلفة، وتختلف بالفعل من مريض إلى آخر ومن حالة لأخرى، نتيجة الحمض الذى يؤثر على القرحة وقد تصل حد النزيف المعوى.
اليوم السابع