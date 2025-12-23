الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيرهما على المعدة

أفادت الدكتورة يكاترينا كاشوك، أخصائية أمراض الباطنية، أن الشاي الأخضر والأسود يصنعان من نفس النبتة، وليس النوع هو المهم للصحة، بل تركيز الشاي وكميته.

وتوضح الطبيبة أن الشاي الأخضر والأسود يُستخرجان من نفس النبتة، ويختلفان فقط في درجة التخمير. وقالت: “يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة، وتحديدا الكاتيكينات، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والمحسنة لعمليات الأيض. أما الشاي الأسود، فهو أغنى بمركبات أخرى مثل الثيافلافينات الناتجة عن عملية التخمير، والتي تتمتع أيضا بخصائص مضادة للأكسدة وغالبا ما تكون ألطف على المعدة”.

وأضافت أن الفائدة الصحية للشاي لا تعتمد فقط على نوعه، بل على تركيزه وحرارته وكميته ضمن النظام الغذائي.

وحذرت من أن الشاي المركز، مهما كان نوعه، قد يهيج المعدة، خصوصا عند تناولها على معدة فارغة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من التانين، ما قد يسبب حرقة المعدة ويعيق امتصاص الحديد. وغالبا ما يكون الشاي الأخضر أكثر تأثيرا على المعدة الحساسة في هذه الحالة.

وأشارت إلى أن الأهم هو اختيار نوع الشاي الذي يفضله الشخص ويتحمله بشكل أفضل، موضحة أن الاعتدال واستجابة الجسم الفردية هما العاملان الأكثر أهمية، وليس السعي وراء الفوائد المزعومة للشاي الأخضر فقط.

روسيا اليوم