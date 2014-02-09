ممكن جدا.. دون تكليف وبلا استئذان

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يدخل قلبك زول بالصدفة يكون بالجد فعلا إنسان
يغسل عنك رهق السكة ويمسح دمعك والأحزان
يغير كل تاريخ أيامك.. صورة وصوت وزمان ومكان
ويفتح بوابات أحلامك.. ويغمر روحك نور وأمان
ويبدا يفرهد غصن غرامك.. وتعلن إنت الفرحة أوان
ممكن جدا.. يفيض إحساسك.. خير ومودة وشوق وحنان
وتبدأ تشوف اللون الوردي.. وتفتح للآمال دكان
يرسم فيك اللوحة الأجمل.. وليها يكون الهناء ألوان
ويكتب ليك القصة الأعمق.. ويصبح ليها الوفا عنوان
تراهن إنو الفرصة الأحسن.. وحتما تكسب أغلى رهان
تعيش العشرة معاو في سترة.. وليك تتبدى الدنيا جنان
وممكن جدا..
ممكن جدا تبقى الغلطة.. بداية مرحلة التصحيح
ويبقى الأمل إحساس يتمدد.. ويملأ نضارك بهو فسيح
وتلقى الزول اليسمع ندمك.. وانت بتحكي عن التبريح
يواسي أساك بالكلمة الطيبة.. وبرضو يوضح رأي صريح
زول يهديك أخطاءك وينصح.. وحتى عتابو جميل ومريح
ليكا يفسر كل المبهم.. وبيهو تضمد قلب جريح
وممكن جدا
ممكن جدا تلقى الزول اليرحم ضعفك ويغفر غلطك وكلو سماح
تنوم على طيفو.. وتحلم بيهو.. ومنو بيشرق أحلى صباح
بيو تستقوا.. ويبقى المأوى.. وتشعر جد إنك مرتاح
يقوم عوجك.. يبدد زهجك.. وزي النور في دربك لاح
ضحكتو حلوة.. ويبقى السلوى.. ويهمس ليك بي صوت صداح
ريقو العسل الطعم عمرك.. وبلسمو يشفي عذاب وجراح
وممكن جدا
ربنا عوض صبرك خير..
ورجع ليك السرقو الغير
جاك الزول الببقى نصير
فيهو شهامة وصدق أصيل
في ليلاتك بدر منير
يلوح في خاطرك معنى جميل
وما تترد لحظة وتغلط.. سرج نحوو الروح والخيل.. ولسة الدنيا الفانية بخير وممكن يظهر قلب نبيل.. وعمرك بيهو بيبقى طويل.. ممكن جدا
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إندياح – صحيفة اليوم التالي
2 التعليقات
مرافئ احمد
2016/02/23 at 12:10 م (UTC 2) رابط التعليق
من اجمل ماقرات لك ياالجميله والمبدعه اتمني لك التوفيق ومزيدا من النجاح
إسماعيل السنوسي
2019/01/24 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق
ماشاء الله