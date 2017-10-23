السؤال:
اجد في المنطقة التي اسكن فيها شبكة واي فاي ADSL مفتوحة ، هل يجوز الاتصال بها ؟؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
لا يجوز لك الاتصال بتلك الشبكة إلا بإذن من أهلها؛ لأنه يترتب على اتصالك إضعافها لهم وذلك يمثل ضررا، والشريعة من قواعدها أنه لا ضرر ولا ضرار.
الشيخ: د. عبد الحي يوسف
10 تعليقات
عبد الحي بتاع داعش هذا مدعي و غير مواكب فلا تأخذ بكلامه لانه ناقص أو خطأ في احيان كثيرة.
اذا كان اسم الشبكة الظاهر لديك يدل على انها مجانية مثل FreeWifi او freeInternet او ما الى ذلك فلا حرج في استخدامها لان اصحاب الشبكات يتخذون من اسم الشبكة وسيلة لاخبار الاخرين او اعطاء الاذن بالدخول ولكن استخدمها على قدر حاجتك ولا تقم بتنزيل ملفات كثيرة او كبيرة مثل تنزيل الافلام والمحاضرات الطويلة او عمل تحديث للنظام أو استخدام التورنت فتحرم الاخرين منها كما ان الشركات المقدمة للخدمة غالبا تضع حدا يوميا او شهريا للتنزيل وتنزيل ملفات كبيرة او كثيرة قد يستهلك كل كمية البيانات للباقة فتحرم الاخرين منها بما فيهم صاحب الشبكة من الاستفادة منها لذلك يجب استخدامها للحاجة فقط مع ترشيد الداونلود حتى في حالة ان يكون الانترنت غير محدود كان يكون اسم الشبكة مثلا freeUnlimitedInternet لانك اذا استخدمتها في التنزيل المكثف قد تضايق الاخرين وتحرمهم منها
كما يجب التنويه بان الهكر و المتجسسين يستخدمون حيلة الشبكة المجانية لسرقة بيانات ومعلومات الدخول وبطاقات الائتمان الخاصة بالذين يستخدمون الشبكة او اذا كنت تعمل في جهة حكومية حساسة او وظيفة حساسة في شركة كبيرة هناك احتمال كبير ان الشبكة المجانية او المفتوحة ليست سوى شرك نصبه لك شخص يتابعك لسرقة معلوماتك والتجسس على الجهة التي تعمل بها او شخص نصب هذا الفخ بغرض التعلم والتجريب او مجرد شخص عابث يمارس هواية التجسس لذلك لا يحبذ استخدام الشبكات المجانية غير المؤمنة الا للضرورة و يجب استخدام اتصال مشفر والتأكد من وجود ssl عن طريق الدخول للمواقع التي يبدأ عنوانها ب https فقط وليس http و كذلك الاتصال الصوتي voip يمكن التجسس عليه لذلك لا تستخدمه لتبادل معلومات حساسة و تأكد بان الاتصال مشفر
اما اذا كان اسم الشبكة عادي و ليس به ما يوحي بان صاحبه قد تركه ليستخدمه الأخرين فيجب عدم الدخول لانه غالبا ترك الشبكة مفتوحة بسبب عدم درايته بطريقة قفلها و تشفيرها أو انه تساها و غفل عنها والدهول اليها يعتبر سرقة
والله أعلم
اقول قولي هذا واستغفر الله لي و لكم و سائر المسلمين من من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
انت الماعارف حاجه . خلي حافظ ليك كم كلمة بالانجليزي جايو تتجدع لينا
ناس بتحب الغلاط من اجل تسفيه الطرف الاخر وليس من اجل اطهار الحقيقة
والحقيقة كلام مولانا الذي قذفته صحيح .. كونك تتصل بدون اذن حتترتب علي اتصالك الاضرار الاتيه
1) حتنقص من باقاتهم لو كانت محدوده
2) حتزيد اللود وكفاءة الشبكة
3) منفذ للتجسس و الهكر . والذي تحدثت عنه بنفسك . شفت كيف بتنافض نفسك
عندك مشكلة في مولانا ممكن تتكلم في ما يزعجك عنه . خلي كمان بتفتي بدلا عنه ( والاعجب ختمتها بي اقول قولي هذا واستغفر الله لي و لكم و سائر المسلمين من من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .)
انصحك يا الاخو بتقوى الله و عدم مجابهة رجال الدين . اذا عندك مشكلة مع الاسلام . في ديانات كثيرة ممكن ترتد اليها
كفيت ووفيت … كتر خيرك واللة إستفدت ف اشيإ كثير كنت اجهلها عن الواي فاي عرفتها الان … بلاش من الكلام الغارم بارم ال فوق دا ..
استغفر الله العظيم . د.عبدالحي رجل عالم .. وتصفه بهذه الكلمات
والله هذا يدل علي جهلك انت
وبعين انت مشيت وجيت لي كلامو تاني بي انو لا ضرر ولاضرار
لحنتها يعني .. بعد تفصيلاتك دي .
الراجل قال ليهو لا يجوز . باختصار
وانت وانت اسهبت في الكلام .. وجيت قلت سرقة…
خير الكلام ما قل ودل
الواي فاي المفتوح معناه إذن من صاحبه بإستعماله…
مثل من يصنع مزيرة أو كولر في الشارع ، هذا هو العرف فيما يخص التكنولوجيا…
بإمكان صاحبه منعه لو أراد بعمل باسوورد سهل جداً.
أعجبني جداً!!!!
لانو انا بعمل كده طوالي … بس بصراحة ما عارف حلال ولا حرام.
نسأل الله المغفرة لنا ولكم
الرد السابق ليس فتوى بل مجرد رأي ، وهو أقرب للخطأ منه للصواب
والله أعلم
وأستغفر الله العظيم
السلام عليكم
بعض الاشخاص يتعمد ان يفتح الواي فاي ليدخل من شاء وانا منهم واعرف شخص كذلك ولكن قدم لي صديق نصيحة يمكن شخص يدخل ويرتكب عملا غير مشروع أو اساء لاحد تدخلك في مشاكل لذلك اصبحت اعمل لها كلمة مرور.
و الله كل المعلقين هنا ردودكم اعجبتني لانها بتخلي الزول مطمئن انو السودان فيهو ناس خيريين و البلد بخيرها … هنا في ولايه فلوريدا بعد ان ضربنا اعصار ايرما الحكومه بقت تدي تعويضات مابين ال1700 للفرد الي ال 7000 دولار للاسره من اربعه اشخاص و كلما كبرت الاسره كبر التعويض و هذا خلاف ما تدفعه شركات التامين … للاسف بعرف اسر مسلمه كثيره كذبت في التقارير بتاعتها و في الدمار الحصل ايهو … و فيهم بعض الاسر السودانيه كمان و لكن عددهم قليل مقارنه ببقيه العرب مثلا
فقارن قيمه الاشتراك في النت بقيمه التعويضات هذه … هنا بعض المسلمين يحللون لنفسهم الحرام كان شي لم يكن بحجه ان امريكا لبست بديار اسلام … لكن الحرام حرام اكان هنا او في السودان …
خلاصه القول بارك الله فيكم و بارك الله لكم في السودان و رزقكم الرزق الحلال الطيب المبارك و زادكم فيه
شبكه مفتوح؟
ممكن جدا تكون حركه خبيثه لهكر وقرصنه او اختراق جهاز يجهلها كثير من الناس