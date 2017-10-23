السؤال:

اجد في المنطقة التي اسكن فيها شبكة واي فاي ADSL مفتوحة ، هل يجوز الاتصال بها ؟؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

لا يجوز لك الاتصال بتلك الشبكة إلا بإذن من أهلها؛ لأنه يترتب على اتصالك إضعافها لهم وذلك يمثل ضررا، والشريعة من قواعدها أنه لا ضرر ولا ضرار.

الشيخ: د. عبد الحي يوسف

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