أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018م
صحيفة الأخبار
* دبلوماسي فرنسي لـ “الأخبار” ليس أمام عبد الواحد خياراً غير التفاوض
* كبر : لا لاستخدام القبيلة في المؤامرات الشريرة
* بعثة المريخ تغادر إلى الإمارات بدون الجهاز الفني و “7” لاعبين
صحيفة السوداني
* اتفاق مع بنك سعودي لبدء تحويلات المغتربين
* رئيس الوزراء يوجه بفتح عطاء للشركات لاستيراد الأدوية
* في خطوة مفاجئة .. السلطان قابوس يستقبل نتنياهو في مسقط
صحيفة الانتباهة
* اغتيال ضابط رفيع في قطاع الشمال
* تفاصيل مثيرة بشأن مديونية أدت لحجز جوازات لاعبي المريخ
صحيفة الصيحة
* رئيس الوزراء يُعلن استيراد الدواء عبر عطاءات العام المقبل
*عبد الحي يوسف يُهاجم دعاة التبرج والسفور
* قوش يحذر من التقليل من مخاطر المخدرات
* اشتباكات بين المعارضة والحكومة بدولة الجنوب .. اغتيال أحد القيادات العسكرية بالشعبية جناح عقار
* السفير البريطاني: نواجه صعوبات في مساعدة السودان بسبب قائمة الإرهاب
صحيفة آخر لحظة
* الحكومة تسورد الدواء عبر عطاءات
* برلماني: مسؤولون ووزراء لا يستطيعون مفارقة (اللاندكروزر)
* والي الشمالية يغلق مكتبه ويباشر أعماله من الحقول
* تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها ودفنها داخل منزلها
صحيفة اليوم التالي
* رئيس مجلس الوزراء : استيراد الأدوية بالعطاء الأقل سعراً
* قيادات اتحادية تستعجل الميرغني لعقد المؤتمر العام وتقييم الشراكة
* ” قوش ” يحذر من مخاطر المخدرات على المجتمع السوداني
صحيفة التيار
* قرار وشيك بإقالة نائبة رئيس البرلمان يُفجر خلافات بالاتحادي
* الشعبي: لن نمنح المؤتمر الوطني شرعية زائفة في الانتخابات
* في سابقة .. نتنياهو بـ(زيارة رسمية) لسلطنة عمان
* وزير مصري : إلغاء الحظر على المنتجات أهم نتائج قمة الخرطوم
صحيفة المجهر
* قيادات من الحزب الاتحادي تطالب “الميرغني” بتحديد موعد المؤتمر العام
* “نتنياهو” يزور سلطنة عمان لأول مرة ويلتقي السلطان “قابوس”
صحيفة الدار
* التفاصيل المحزنة لمصرع الطفلة (مشتهى) وشقيقتها بكافوري
* ملثم يرهب امرأة ويستولي على دولارات وحلى ذهبية ببحري
* شعبة مباحث الصالحة تكثف جهودها للوصول إلى المعتدى على الطفلة الرضيعة أمنية وقتلها
* (الدار) ترصد محاكمة المتهم بقتل الشاب فوزي أثناء نوبة حراسة ليلية
* آثار حبل حول عنق فتاة وتحويل الجثة للمشرحة
الخرطوم (كوش نيوز)