



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023م

صحيفة الانتباهة

الحرية والتغيير: لا مصلحة لدينا في قاعدة انتقال ضيقة وحصر العملية السياسية بين طرفين

تأجيل عملية لتبادل أسرى بينهم جنود سودانيون في اليمن

فولكر: لم نكتب مسوّدة الاتّفاق النهائي ومواعيد التوقيع عليه أمر يخصّ الموقّعين

منّاع: البرهان أكّد تحصين القيادة العامة والجلوس داخلها عشر سنين

ضبط”يورانيوم” معدّ للتهريب بالخرطوم

صحيفة الحراك السياسي

اتّهام لجنة أديب بإخفاء بينات وطلب بفتح بلاغ ضدّ الرئيس

فولكر يحذّر من استخدام القوة غير الضرورية تّجاه المتظاهرين

قالت إنّها تنويع للأساليب الثورية..مقاومة الخرطوم تطلق دعوة

مفوض حقوق الإنسان: هناك حاجة إلى عملية أكثر شمولاً في السودان

جيش تحرير السودان يدعو لتوسيع دائرة المشاركة لحلّ الأزمة السياسية

صحيفة اليوم التالي

خالد عمر: الانقسامات مصنوعة

المجلس المركزي: مؤتمر تداولي لقوى الثورة خلال أيام

عرمان: نعمل مع المكوّن العسكري لإنهاء القضايا العالقة

صحيفة أمريكية: الصراع على السلطة عرقل الانتقال في السودان

باج نيوز