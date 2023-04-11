



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023م

صحيفة الانتباهة

مقتل وإصابة 6 أشخاص وإعلان”الطوارئ” بغرب دارفور

إعادة ملف انقلاب”الإنقاذ” للمحكمة

إحالة عناصر من الشرطة للقضاء بتهم قتل متظاهرين

مجلس البجا يعتزم اتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ البعثة الأممية بالسودان

تعليق اجتماعات اللجان الفنية بين الجيش والدعم السريع

صحيفة الصيحة

قتلى في أحداث عنف بغرب دارفور وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال

حميدتي يوجه بحسم الفوضى في دارفور ويدعو”يونسيفا” إلى طرد المرتزقة من أبيي

تربية الخرطوم: بدء الامتحانات النهائية 7 مايو

مصرع 3 طفلات شقيقات حرقًا بكردفان

الاتحاد الأوروبي يدعو لتسريع الوصول إلى اتّفاق نهائي

صحيفة الحراك السياسي

تزامنًا مع العيد..زيادات 25% لأسعار تذاكر البصات السفرية

“ثورة هادرة” داخل مصرف المزارع والعاملون يطردون المدير العام

تدخلات إنسانية لوقف هجرات المواطنين بالشرق

الجمارك وصندوق رعاية الطلاب يؤكّدان تعزيز التعاون المشترك

مناع يدعو الحرية والتغيير لوقف التفاوض مع البرهان

صحيفة التيّار

القضارف: مزارعات يحقّقن إنتاجية تفوق العالمية للفدان

قتلى في غرب دارفور والسلطات تفرض الطوارئ وحظر التجوال

التربية بالخرطوم تحدّد موعد الامتحانات النهائية

المريخ ينازل تشرين السوري في الجولة العربية الفاصلة

باج نيوز