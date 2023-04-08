



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 8 أبريل 2023م

صحيفة السوداني:

الفريق أول البرهان: (نعم هناك تأخير في الوصول إلى اتفاق، سببه بعض الأمور في بند الإصلاح الأمني والعسكري

البرهان: (باقي لينا قريب ونصل لاتفاق نهائي لا نريد أن نمشي برجل فيها عرجة، وعاوزين كل الناس يجوا…

رئيس مجلس السيادة: (لا يوجد أي سبب لأن نتصارع، نريد أن نعمل انتقالاً حقيقياً يحس به الشعب

البرهان: (نحن شُفنا التجاذب بين المجموعات السياسية، وأنا بصراحة داير اترجى منهم، كلهم يزحوا جانباً

«الحرية والتغيير»: لم نتلق مقترحًا من «الثلاثية» بشأن تمثيل الكتلة الديمقراطية

السفير السعودي بالسودان يلتقي المبعوث الفرنسي

الحكومة المصرية تمدد فترة السماح للسودانيين المقيمين في مصر (6) أشهر إضافية لتوفيق أوضاعهم

تجمع الصيادلة المهنيين: الإمدادات الطبية تشهد أكبر نقص أدوية في تاريخها

محكمة تلغي حكمًا ببراءة (8) متهمين من عقوبة الإعدام

“الحج والعمرة” تكشف عن موعد القرعة الإلكترونية لحجاج الخرطوم

الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء: الجمعة 21 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر

صحيفة الصيحة:

رسائل مهمة من البرهان: “كلنا نزح ونفسح المجال لآخرين”

انقلاب (تانكر) يحمل كميات كبيرة من الوقود و(الدفاع المدني) ينقذ الموقف

البرهان يؤدي واجب العزاء في شهيدي القوات المسلحة

مصر تصدر قراراً جديداً بشأن السودانيين المقيمين على أراضيها

تصريحات جديدة لـ”البرهان”

الكويت تنهي تعاقدات سودانيين

الجيش: الضابط القتيل بـ(زالنجي) راح ضحية للغدر والخيانة

مقتل وجرح (8) أشخاص في هجوم مسلَّح بـ(أبيي)

عرمان: نعمل مع العسكريين لإنهاء الخلافات في الملف الأمني

الكشف عن جسم سياسي يدافع عن كردفان

صحيفة الانتباهة:

البرهان : ملتزمون بالعملية السياسية ولا رده وعودة إلى ماقبل 11 إبريل

مجلس البجا يقرر التصعيد رفضاً للاتفاق السياسي

الكشف عن تفاهمات بين الجيش والدعم السريع بشأن مدة الدمج

ضبط أدوية غير مسجلة وإجراءات قانونية ضد صيدليات بالجزيرة

الجمعية السودانية للفلك تحدد أول أيام العيد

السلطات تنعى ضابط جيش قتله مسلحون بدارفور

مستشار سابق لحمدوك: من يريد توحيد قوى الثورة عليه معالجة أسباب شرذمتها

قيادي بالشرق : لن نسمح بمرور العملية السياسية وسنسقطها

فصيل بالاتحادي الأصل: سنعمل مع شركاء الوطن لدعم التحوّل المدني

صحيفة الوطن:

البرهان :فشلنا وإذا لم نجمع أكبر كتلة علينا التنحي جميعاً

خالد عمر: النظام السابق سبب الإنقسامات

ضبط بضائع مهربة بقيمة “80” مليار

الكتلة الديمقراطية تتمسك بالتساوي في نسب إتخاذ القرار

ياسر العطا :علينا أن ننتصر للوطن

صحيفة النيل الدولية:

المريخ يفوز على تشرين السوري بهدفين مقابل هدف

بعثة الهلال تغادر للبحرين لمواجهة المنامة

الهلال السوداني يحل في المرتبة 244 عالميا والتاسعة افريقيا والمريخ 348 عالميا و19 افريقيا في تصنيف الاندية

الكاف يصدم المريخ في شكواه ضد الترجي

نجم من السماكدون غائب لأشهر طويلة من المتوقع عودته هذا الأسبوع

الخرطوم: (كوش نيوز)