أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018م
صحيفة الصيحة
سلفاكير: لست نادماً على الصراع ولن أتنازل عن السلطة
الصادق المهدي: لا صفقة مع الحكومة لعودتي المرتقبة للبلاد
محكمة جرائم دارفور تمهل جهة نظامية تسليم “3” من منسوبيها
إحباط تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية عبر مطار الخرطوم
هيئة علماء السودان تجري مسحاً لاستجلاء حقائق عن “الإلحاد”
أحزاب الحوار بنهر النيل تستنكر تجاهلها من المشاركة في فعاليات الولاية
صحيفة الجريدة
البرلمان يسقط الحصانة عن نائب اتهم إدارة الحج والعمرة بالفساد
رئيس الوزراء يتمسك باستمرار الشركات التابعة للأجهزة الأمنية
توقف “40” مصنعاً عن العمل ببورتسودان
مأمون حميدة: وقفنا ألف أحمر ضد تجارة التمباك وتمسكنا بخفض نسبة النيكوتين
الوطني والاتحادي والمنبر يطالبون بإقالة نائب رئيس البرلمان
محمود عبد الجبار: الدولة اغمضت عينيها عن نهب وسرقة أصول مشروع الجزيرة
الحكومة: لا تراجع عن الدولار الجمركي
صحيفة السوداني
رئيس الوزراء: لا حماية لجهة في سوق “الله أكبر” وسنفرض القبضة الحديدية
فضل محمد هير يوافق على تسوية بقيمة “60” مليون دولار
“المتعافي” وكيلاً لابنة مالك عقار وسط حضور قيادات المؤتمر الوطني
المواصفات تتعهد بفحص المنتجات المصرية بعد إلغاء حظرها
عصابة ليبية تقتل وتصيب”5″ سودانيين بعد احتجازهم كرهائن
المؤتمر الوطني: لا نقبل أي حديث للمعارضة بشأن فترة انتقالية
مباحثات عسكرية بين السودان وروسيا بالخرطوم
البشير يتوجه إلى تركيا بدعوة من أردوغان
صحيفة آخر لحظة
معتز : الانفصال صدمة قاسية للغاية
فضل محمد خير لـ”آخر لحظة”: سأعمل لمصلحة الاقتصاد
المواصفات: المنتجات المصرية ستخضع للفحص
الخرطوم: حجم التبادل التجاري مع القاهرة متواضع
مطالبات بإلغاء احتكار المركزي لتصدير الذهب
شعبة وكالات السفر تتهم الحج والعمرة بتهميشها
إصابة الشيخ”الركيني” في حادث مروري بالشمالية
تأكيداً لما انفردت به “آخر لحظة” البشير إلى تركيا اليوم
صحيفة التيار
رئيس الوزراء: ” أنا ما ح أرفع الدعم وما ح أزيد الضرائب”
المواصفات: ملتزمون بفحص المنتجات المصرية بعد رفع الحظر
جريمة اغتصاب طفل جديدة تهز كوستي
استقالة داوية للأمين السياسي لمؤتمر البجا
الصحة تقر بارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الفم
معلومات جديدة عن زيارة البشير إلى تركيا
مصادر اتحادية: لا خلاف بين الميرغني وعائشة وإعفاؤها من المنصب”طبيعي”
صحيفة الانتباهة
الدعم السريع تحبط بيع “100” مقاتل لقوات”حفتر”
اتهام موظفات بالطاقة الذرية بالتزوير
“1600” إصابة بسرطان الفم بالخرطوم
عبد الله دينق نيال: اتفاقية الخرطوم بعلاتها أفضل من الحرب
صحيفة أخبار اليوم
رئيس مجلس الوزراء : لن نرفع الدعم عن السلع والمهرب مخرب .
عصابة ليبية تقتل وتصيب (٥) سودانيين قادمين من (القطريون) للبلاد .
وزير الخارجية السعودي : المتهمون بقتل خاشقجي سيحاكمون داخل المملكة .
وزير التعليم العالي يكشف معلومات جديدة حول ملتقى الجامعات السودانية الامريكية ببرنامج (في الواجهة) .
رئيس الجمهورية يتوجه اليوم الى تركيا .
صحيفة الوطن
السعودية و الكويت تجدولان ديون السودان لـ “40” عاماً
المهدي: عودتي ليست مرتبطة بإتفاق مع النظام وجاهز للمحاكمة
عصابة ليبية تقتل وتصيب “5” سودانيين بعد احتجازهم كرهائن
البشير يشارك تركيا أفراحها بافتتاح أكبر مطار في العالم
بريطانيا تشترط رفع اسم السودان من “قائمة الارهاب” لإعفاء الديون
قضت ببيع أسهمه في بنك الخرطوم .. 50 مليون دولار و500 مليار جنيه قيمة التسوية مع فضل محمد خير
جدولة ديون السودان مع الصندوقين السعودي والكويتي لـ 40 عاماً
السودان يستهدف تصدير “7” مليون رأس من الماشية
النيلين