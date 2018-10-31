أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018م
صحيفة التيار
* إعلان حكومة الخرطوم و(التيار) نتورد التفاصيل
* حاتم ومجدي وفرح وعادل أبرز المغادرين وبقاء حميدة وعراقي وفضيلي وأبو شنب
* قضية العسيلات.. الإعدام لـ(5) مدانين بقتل عاملين بالمطار
* معلومات جديدة حول زيارة موسى محمد أحمد الى أسمرا
صحيفة مصادر
* انقلاب “سياسي” بولاية الخرطوم
صحيفة المجهر
* تغيير محدود في حكومة الولاية .. “محمد أحمد علي” معتمداً للخرطوم و”أبو شنب” لأم درمان
* الإعدام شنقاً على (5) من الفادنية لقتلهم أثنين من أبناء العسيلات
صحيفة الأخبار
* “الأخبار” تكشف تفاصيل المفاوضات السرية بين “الحكومة والشعبية” بـ”جوهانسبيرج”
* المحكمة تطوي ملف قضية “الفادنية والعسيلات” بإعدام “5” متهمين
صحيفة السوداني
* تعديلات واسعة ومفاجآت في تشكيل حكومة ولاية الخرطوم
* جمال الوالي: في عهدنا انقلبت خسائر بنك الثروة الحيوانية الى أرباح بـ”66″ مليار
* الإعدام شنقاً لـ(5) مدانين بقتل أثنين من العسيلات
صحيفة الصيحة
* اختفاء نظامي يتبع لوزير سابق بـ”عهدة” تشمل عربة “لاندكروزر” وسلاحاً
* الإعدام لـ”5″ أشخاص أدينوا بقتل عاملين في مطار الخرطوم .. الحكومة تتسلم “12” سودانياً مطلوبين للعدالة
* المتعافي: سكر النيل الأبيض ينتج أقل من 10%
* البرلمان: بيع مصرف الثروة الحيوانية فساد يستوجب محاسبة “المركزي”
صحيفة آخر لحظة
* اتهامات لنافذين بالمركزي بالتورط في بيع بنك الثروة الحيوانية
* الوطني: لا نضمن الفوز في كل الدوائر (2020)
* السودان يسلم (11) مجرماً لبلادهم عبر الإنتربول
صحيفة الإنتباهة
* إحباط ترويج (150) مليون جنيه مزورة
* إغلاق طرق رئيسية وانتشار كثيف للقوات في جوبا
* تجاوزات خطيرة في التحصيل بالعاصمة..
* برلماني: (قطط سمان) في البنك المركزي
صحيفة الدار
* الإعدام شنقاً للمتهمين الخمسة بقتل أثنين من أبناء العسيلات
* المحكمة تدين المتهم السادس بتهمة التستر وتوقع عليه عقوبة السجن عامين
* تشكيل حكومة ولاية الخرطوم والفريق محمد أحمد علي معتمداً للولاية
* أبو شنب معتمداً لكرري والدقير وزيراً للتربية والتعليم والبيلي للتنمية الاجتماعية
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الإنجليزية للأساس والأحياء للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)