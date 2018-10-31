أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018م
صحيفة الصدى :
الكاردينال : كمال عبدالوهاب أفضل لاعب في تاريخ السودان
الإتحاد يسلم مجلس المريخ رسميا خطاب رفض تسجيل الثنائي البرازيلي
مؤتمر صحفي لمدربي الهلال والمريخ للحديث عن الديربي
كلتشي يتسلم حقوقه بواسطة الإتحاد العام وينهي الجدل
الحكم الدولي محمد عبدالله يدير مباراة القمة بأبوظبي
الزلفاني : القمة هي القمة داخل السودان أو خارج السودان
صحيفة الزعيم :
تنافس مثير بين نجوم الأحمر لاقتحام توليفة الديربي
الجهاز الفني يركز على التكتيك. …..يرفض الإفصاح عن استراتيجيته لخوض اللقاء وحشود جماهيرية في مناورات الفرقة المريخية
المريخ يعيد ضفر. ….إعارة سفيان. ..رفض المصطفى للاعارة يعرقل ضم التاج وحقار يلحق ببعثة أبوظبي
في حضور قريش وأعضاء مجلسه : إجتماع المجلس ورابطة أبوظبي يؤمن على التوأمات والمشاريع
سوف يتم تجديد بقية عناوين الصحف
النيلين