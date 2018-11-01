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عناوين الصحف

2018/11/01

2018/11/01


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018م



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تصدر يومياً عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة الإنتباهة

* (7.6) مليون جنيه الاعتداء على المال العام و(15) حالة بالسفارات

* الإنتباهة تنشر تفاصيل محاكمات (حلاقي الرؤوس) و(ود قلبا)

صحيفة المجهر

* تجاوزات بمؤسسات حكومية وتزايد حجم الاعتداء على المال العام

* البشير: نقف مع الجنوب لتحقيق السلام الشامل

* معتز يشرع في استبدال عربات الدستوريين بـ(جياد)

صحيفة المجهر

* (5) رؤساء أفارقة شاركوا (جوبا) حفل تدشين اتفاق السلام

* المراجع: زيادة الاعتداء على المال بالولايات بنسبة (118%) و(15) حالة بالسفارات

صحيفة السوداني

* زيادة الاعتداء على المال العام في الولايات بنسبة (118%)

* الشروع في استبدال عربات الدستوريين (الكامري) بعربات من جياد

* بدء محاكمة (4) نظاميين متهمين بحلاقة الشباب في الشارع العام

صحيفة الصيحة

* المراجع العام: الاعتداء على المال العام بلع (23.3) مليون جنيه خلال 2017

* محافظ بنك السودان: استيراد الدواء سيتم عبر سعر آلية صناع السوق

* البشير يتعهد بالوقوف مع الجنوب حتى اكتمال تنفيذ الاتفاقية

صحيفة التيار

* الرزيقي: الخطوة لوقف الصادرات

* سلفاكير يعتذر لشعبه ومشار يدعو لرفع الطوارئ

* المراجع: إدارة الحج اشترت أجهزة (تاب ولابتوب) بكميات ضخمة

* في اسرع حكم .. الإعدام شنقاً لمغتصب طفل بالأبيض

صحيفة مصادر

* مخاوف من اتجاه حكومي لرفع الدعم عن الدقيق

صحيفة الأخبار

* تمسك الحلو بتقرير المصير يؤدي لانهيار مفاوضات جوهانسبيرج

* جنوب السودان يكرم البشير بوشاح السلام والدكتوراه الفخرية

صحيفة الدار

* بالصورة والقلم: مباحث شرطة الولاية تنهي أسطورة الملثم بشقة المهندسين

* معاقبة أسرة بالسجن والغرامة بتهمة الاعتداء على جدهم

* الإعدام شنقاً لمتهم باغتصاب طفلة بأم درمان

* داعية مشهور: عبدة الشيطان يمارسون السحر بالديك الأحمر والخروف الأسود

الخرطوم (كوش نيوز)

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