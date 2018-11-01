أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة الإنتباهة
* (7.6) مليون جنيه الاعتداء على المال العام و(15) حالة بالسفارات
* الإنتباهة تنشر تفاصيل محاكمات (حلاقي الرؤوس) و(ود قلبا)
صحيفة المجهر
* تجاوزات بمؤسسات حكومية وتزايد حجم الاعتداء على المال العام
* البشير: نقف مع الجنوب لتحقيق السلام الشامل
* معتز يشرع في استبدال عربات الدستوريين بـ(جياد)
صحيفة المجهر
* (5) رؤساء أفارقة شاركوا (جوبا) حفل تدشين اتفاق السلام
* المراجع: زيادة الاعتداء على المال بالولايات بنسبة (118%) و(15) حالة بالسفارات
صحيفة السوداني
* زيادة الاعتداء على المال العام في الولايات بنسبة (118%)
* الشروع في استبدال عربات الدستوريين (الكامري) بعربات من جياد
* بدء محاكمة (4) نظاميين متهمين بحلاقة الشباب في الشارع العام
صحيفة الصيحة
* المراجع العام: الاعتداء على المال العام بلع (23.3) مليون جنيه خلال 2017
* محافظ بنك السودان: استيراد الدواء سيتم عبر سعر آلية صناع السوق
* البشير يتعهد بالوقوف مع الجنوب حتى اكتمال تنفيذ الاتفاقية
صحيفة التيار
* الرزيقي: الخطوة لوقف الصادرات
* سلفاكير يعتذر لشعبه ومشار يدعو لرفع الطوارئ
* المراجع: إدارة الحج اشترت أجهزة (تاب ولابتوب) بكميات ضخمة
* في اسرع حكم .. الإعدام شنقاً لمغتصب طفل بالأبيض
صحيفة مصادر
* مخاوف من اتجاه حكومي لرفع الدعم عن الدقيق
صحيفة الأخبار
* تمسك الحلو بتقرير المصير يؤدي لانهيار مفاوضات جوهانسبيرج
* جنوب السودان يكرم البشير بوشاح السلام والدكتوراه الفخرية
صحيفة الدار
* بالصورة والقلم: مباحث شرطة الولاية تنهي أسطورة الملثم بشقة المهندسين
* معاقبة أسرة بالسجن والغرامة بتهمة الاعتداء على جدهم
* الإعدام شنقاً لمتهم باغتصاب طفلة بأم درمان
* داعية مشهور: عبدة الشيطان يمارسون السحر بالديك الأحمر والخروف الأسود
الخرطوم (كوش نيوز)